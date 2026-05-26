Qué es la figurita 00 del álbum del Mundial 2026 y cómo se puede obtener

El álbum Panini del Mundial 2026 ya se convirtió en un verdadero furor entre los aficionados del futbol. Miles de personas alrededor del mundo están intentando completar la colección, que cuenta con más de 900 figuritas entre selecciones, jugadores, estadios y cartas especiales.

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Muchos se desesperan por conseguir las estampas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ya que todo indica que será el último Mundial de ambos futbolistas. Y aunque esas figuritas ya son bastante difíciles de encontrar, hay una que para muchos coleccionistas parece prácticamente imposible de conseguir: la famosa figurita 00.

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Se trata de una carta especial que Panini volvió a incluir dentro de la colección y que rápidamente se transformó en una de las más buscadas del álbum. La particularidad que tiene esta figurita es que cuenta con dos versiones distintas, algo que no sucede con ninguna otra estampa del Mundial 2026.

Las dos versiones de la figurita 00 del álbum Panini 2026

La primera es la versión común, que mantiene el mismo estilo clásico del resto de las figuritas del álbum. Mientras tanto, la segunda es mucho más especial: una versión brillante y holográfica que incluye el histórico logo de Panini.

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La figurita 00 además tiene un significado muy especial para la marca. El diseño homenajea a Carlo Parola, exfutbolista italiano que se hizo famoso por una espectacular chilena realizada el 15 de enero de 1950.

Cómo se puede conseguir la figurita 00

La figurita 00 puede aparecer dentro de los sobres tradicionales del álbum, aunque la realidad es que las probabilidades son muy bajas y depende muchísimo de la suerte. Por eso, muchos aficionados optan por intentar conseguirla mediante intercambios con otros coleccionistas.

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Además, en redes sociales y sitios de compra y venta ya comenzaron a aparecer usuarios que ofrecen la figurita a cambio de dinero, especialmente la versión holográfica, que es la más complicada de encontrar y la que más valor tiene.

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