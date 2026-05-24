Luego de la derrota de Pumas UNAM ante Cruz Azul en la final del Clausura 2026, Efraín Juárez tuvo un gesto con la afición universitaria que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

La derrota en la final del Clausura 2026 dejó un golpe muy duro en Pumas UNAM. El equipo universitario cayó 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario y no pudo terminar con la sequía de 15 años sin títulos de Liga MX.

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Había muchísima ilusión entre los aficionados auriazules por volver a levantar el campeonato. Después de terminar como súperlíder y mostrar un gran nivel durante gran parte del torneo, muchos imaginaban a Pumas rompiendo finalmente la mala racha que arrastra desde el Clausura 2011.

Sin embargo, más allá de la tristeza por haber quedado tan cerca, el equipo también dejó una imagen completamente distinta a la de meses anteriores. Pumas venía atravesando temporadas complicadas y en este Clausura 2026 logró recuperar protagonismo, identidad y competitividad.

Uno de los momentos que más llamó la atención después del partido fue el gesto de Efraín Juárez con la afición universitaria. El entrenador fue directamente hacia la Rebel para agradecer el apoyo recibido durante toda la campaña y dio la cara luego de la dolorosa derrota.

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AGRADECE A LOS AFICIONADOS 😼



Efraín Juárez va y da la cara ante la Rebel y le agradece a la afición su apoyo, al final se abraza con el presidente de Pumas 😼@arturosanguinog / ACIR Deportes pic.twitter.com/bJbAzonpTo — Espacio Deportivo Oficial (@e_deportivo) May 25, 2026

Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales, especialmente cuando Juárez terminó abrazándose con el presidente del club mientras recibía aplausos desde las tribunas. A pesar de no haber conseguido el título, gran parte de la afición reconoció el esfuerzo realizado por el equipo durante el semestre.

¿Seguirá Efraín Juárez?

El entrenador ya dijo que le gustaría quedarse 20 años en el club y ser el próximo Ferguson de Pumas. Sin embargo, todavía no hay acuerdo para su renovación y el entrenador ya tiene ofertas del exterior y también de México en caso de que no siga.

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