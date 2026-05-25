Este lunes Efraín Juárez apareció en el Pedregal para reunirse con la directiva de Pumas después de haber perdido el día de ayer ante Cruz Azul en la Final del Clausura 2026. Pero esto le habría costado el puesto, porque justamente el periodista Alejandro Gómez dio a conocer en AS Deportes en Claro Sports que el DT de Pumas se iba a Europa.

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🚨🚨¡ÚLTIMA HORA! ¡SE ACABARÍA LA ERA DE EFRAÍN EN PUMAS! 🐾🚨🚨



Efraín Juárez dejaría de ser director técnico de Pumas tras una etapa que generó ilusión🙌 pic.twitter.com/Ut8HcyxGKa — Claro Sports (@ClaroSports) May 26, 2026

Lo que se sabe de la salida de Efraín Juárez

Juárez salió esta mañana sin dar explicaciones a los medios y de manera inmediata se difundió esta noticia que llama la atención entre los aficionados que estaban listos para encarar el próximo torneo con el estratega mexicano. En breve tendremos más información de lo que se está mencionando y en espera de que se haga oficial.

¿A dónde se iría Efraín?

Con esta noticia que acaba de explotar tras la confirmación que hacen en Claro Sports, por la tarde ya se habían revelado un par de equipos a los que el estratega auriazul se podría ir. El problema es que la afición de Pumas no esperaba que esto fuera de manera inmediata y que en menos de un día ya se tuvieran las opciones.

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De acuerdo con este mismo medio, las opciones que se abrieron son regresar al Brujas, quien salió campeón este fin de semana, ya no como auxiliar, sino como director técnico. Aunque la otra oportunidad también sería en Bélgica con el Standard Liège, por lo que esto lo habría movido para determinar su salida de Pumas.

¿Quién para reemplazarlo?

Tras la posibilidad de que Pumas haga oficial esto, nombres como el de Guillermo Almada suenan en el Pedregal, ya que el exDT de Pachuca terminó su vínculo después de descender con el Real Oviedo en España. Mientras no se dé a conocer por parte del equipo, todavía esto se maneja como un posible rumor ante su salida.

En síntesis

El entrenador Efraín Juárez dejará su cargo en Pumas tras reunirse con la directiva auriazul.

dejará su cargo en Pumas tras reunirse con la directiva auriazul. El periodista Alejandro Gómez reveló que el director técnico tiene ofertas para dirigir en Europa.

reveló que el director técnico tiene ofertas para dirigir en Europa. El uruguayo Guillermo Almada suena como posible candidato para reemplazar al estratega en el banquillo.