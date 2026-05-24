Los jugadores de Pumas que se van tras perder la octava

Esta noche el conjunto de Pumas estuvo muy cerca de levantar su octavo título de la Liga MX por el Clausura 2026, pero Cruz Azul se interpuso en su camino y con un gol en el último minuto terminó por conseguir la décima copa en su palmarés. Con esto, el equipo de Efraín Juárez tendrá que pensar en lo que viene para el Apertura 2026 y qué jugadores se irán para que lleguen refuerzos.

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Las lesiones en el primer tiempo evidenciaron que la escuadra universitaria tenía muy pocos elementos de cambio, por lo que ese sería un punto a trabajar ahora en caso de que Juárez no decida tomar una de las ofertas que le llegan de Europa e irse de Pumas. Aún así la directiva ya tendría a cinco jugadores que podrían salir del Pedregal.

Más allá de lo que se pudo ver esta noche, los jugadores que podrían dejar al equipo son precisamente los que no tienen un contrato renovado o que hay situaciones que complican su continuidad y no precisamente porque hayan jugado mal, al contrario mantener esta base sería la clave para la directiva con unos cuantos refuerzos.

Los jugadores de Pumas que se irían tras el subcampeonato

Las posibles bajas serían: Jordan Carrillo, quien tiene que reportar con Santos Laguna tras su préstamo; Alan Medina, quien termina su contrato de cesión en junio y de no renovarlo podría irse; Robert Morales también está cedido y tendría que comprárselo al Toluca, pero viendo lo mucho que mejoró el jugador podría ser clave su retorno a los Diablos Rojos.

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Los otros dos elementos que podrían decir adiós son César Garza, que tuvo un buen torneo con el equipo y Antonio Leone, y es que ambos están cedidos. El último no tuvo una continuidad con Efraín, por lo que su futuro estaría de nueva cuenta con Rayados, posiblemente, ya que ahora con su nueva dirección técnica podrían necesitarlo.

En síntesis