El entrenador sigue en charlas con la directiva para renovar su contrato y mientras tanto recibe ofertas desde el exterior.

En las últimas comenzó a hablarse mucho sobre una posible salida de Efraín Juárez de Pumas UNAM después de perder la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul. Distintos reportes aseguraban que el entrenador tenía decidido buscar una oportunidad en el futbol europeo.

Publicidad

Incluso, desde algunos medios señalaron que el ciclo de Efraín en el conjunto universitario ya estaba terminado. Sin embargo, poco tiempo después apareció la palabra de su representante, quien salió rápidamente a desmentir cualquier salida inmediata del entrenador auriazul.

“Solo para aclarar, Efraín Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario”, escribió su agente en redes sociales, bajándole el tono a todos los rumores que comenzaron a circular alrededor del técnico universitario.

Publicidad

De todas maneras, la situación todavía no está completamente cerrada. Según informó el periodista Fernando Esquivel, hasta ahora Efraín Juárez continúa siendo entrenador de Pumas, aunque existen ofertas importantes que podrían cambiar el panorama en los próximos días.

Ofertas de Europa y la MLS para Efraín Juárez

De acuerdo con la información de Fernando Esquivel, el entrenador universitario tiene sobre la mesa un par de propuestas desde Europa, siendo la más fuerte la de Anderlecht de Bélgica. Además, también existiría una oferta proveniente de la MLS.

Publicidad

Por ahora, todo quedará en manos de Efraín Juárez, quien tendrá la decisión final. El entrenador puede optar por quedarse en Pumas para terminar su contrato e incluso negociar una renovación, o bien rescindir su vínculo para intentar cumplir el sueño de dirigir en el Viejo Continente.

En sintesis