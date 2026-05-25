Confirman la lesión de Lionel Messi previo al Mundial

Luego de que ayer saliera el jugador argentino por una molestia, hoy se confirmó lo que habría pasado con él.

Este domingo, Lionel Messi disputó su último partido en la Major League Soccer ante el Philadelphia Union antes de irse con la Selección de Argentina para el Mundial 2026. Sin embargo, encendió las alarmas en el equipo de Inter de Miami luego de que al medio tiempo del partido saliera directo a los vestidores, supuestamente lesionado.

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Después del encuentro, su entrenador Guillermo Hoyos, dio a conocer en la conferencia de prensa del postpartido que hasta el momento no se había revelado la situación del jugador argentino, por lo que no tenían un diagnóstico de lo que estaría pasando el “10” de la Albiceleste, generando más tensión en los aficionados.

¿Qué le pasó a Lionel Messi?

Ante ello, este lunes Tom Bogert, periodista en The Athletic dio a conocer que se confirmaba la situación de Messi como una “sobrecarga asociada al cansancio muscular en su isquiotibial izquierdo”. De esta manera, el futbolista argentino no tendrá ninguna lesión grave que le impida perderse la Copa del Mundo en 17 días.

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Aunque el tiempo parece corto para que pueda recuperarse al 100% de esta situación tendría que descansar unos cuantos días y llevar una rehabilitación antes de ponerse a la orden de Lionel Scaloni. Para el debut que tenga la Albiceleste ante Argelia el próximo 16 de junio, Messi ya estaría listo para el Mundial.

Cabe mencionar que en el conjunto de la MLS vieron la molestia de Leo y decidieron tomar la acción correcta, aún sin saber qué podría ser decidieron que lo mejor era que pudiera descansar la mitad del encuentro, por lo que fue esto lo que hizo que el argentino mejor saliera y no tuviera un problema mayor si se esforzaba.

En síntesis

El astro Lionel Messi sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo durante su último partido.

sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo durante su último partido. El periodista Tom Bogert confirmó que la molestia física no le impedirá disputar el Mundial.

confirmó que la molestia física no le impedirá disputar el Mundial. El entrenador Guillermo Hoyos sustituyó al capitán en el entretiempo para evitar una lesión grave.