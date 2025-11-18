Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Qué partidos se juegan HOY martes 18 de noviembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Este martes 18 de noviembre hay actividad en Europa, en Concacaf y en Asia en lo que respecta a la clasificación al Mundial 2026.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
El trofeo del Mundial 2026.
© Getty ImagesEl trofeo del Mundial 2026.

Restan exactamente 205 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY martes 18 de noviembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 14 boletos restantes para dar el presente.

Publicidad

+ Hoy la jornada de eliminatorias está que arde. Descubre los conceptos básicos sobre las apuestas de futbol para analizar mejor los próximos partidos de la competencia.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

  • Kosovo vs. Suiza / 13:45 horas
  • Suecia vs. Eslovenia / 13:45 horas
  • Bielorrusia vs. Grecia / 13:45 horas
  • Escocia vs. Dinamarca / 13:45 horas
  • Bulgaria vs. Georgia / 13:45 horas
  • España vs. Turquía / 13:45 horas
  • Austria vs. Bosnia / 13:45 horas
  • Rumania vs. San Marino / 13:45 horas
  • Bélgica vs. Liechtenstein / 13:45 horas
  • Gales vs. Macedonia del Norte / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias Concacaf (América del Norte y Central):

  • Jamaica vs. Curazao / 19:00 horas
  • Trinidad y Tobago vs. Bermuda / 19:00 horas
  • Costa Rica vs. Honduras / 19:00 horas
  • Haití vs. Nicaragua / 19:00 horas
  • Guatemala vs. Surinam / 19:00 horas
Publicidad
¿Cómo quedó el Repechaje a la Copa del Mundo 2026 tras la clasificación de RD Congo?

ver también

¿Cómo quedó el Repechaje a la Copa del Mundo 2026 tras la clasificación de RD Congo?

Agenda de partidos en las Eliminatorias AFC (Asia):

  • Irak vs. Emiratos Árabes Unidos / 10:00 horas

Amistosos por el mundo

  • Chile vs. Perú / 11:00 horas
  • Brasil vs. Túnez / 13:30 horas
  • Estados Unidos vs. Uruguay / 18:00 horas
  • Colombia vs. Australia / 19:30 horas
  • México vs. Paraguay / 19:30 horas
  • Ecuador vs. Nueva Zelanda / 19:30 horas
  • Venezuela vs. Canadá / 19:30 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

España busca su clasificación este martes (Getty Images)

España busca su clasificación este martes (Getty Images)

Publicidad
  • México (país anfitrión)
  • Estados Unidos (país anfitrión)
  • Canadá (país anfitrión)
  • Argentina
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania (debut)
  • Nueva Zelanda
  • Uzbekistán (debut)
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde (debut)
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Alemania
patricio hechem
Patricio Hechem
    Lee también
    Pronósticos España vs Turquía: La Furia Roja busca sellar su clasificación mundialista
    Apuestas

    Pronósticos España vs Turquía: La Furia Roja busca sellar su clasificación mundialista

    Pronósticos México vs Paraguay: un amistoso clave para cerrar el año con una mejor sensación
    Apuestas

    Pronósticos México vs Paraguay: un amistoso clave para cerrar el año con una mejor sensación

    El motivo por el que Carlos Alcaraz decidió bajarse de la Copa Davis
    Tenis

    El motivo por el que Carlos Alcaraz decidió bajarse de la Copa Davis

    Qué pasa si México pierde, empata o gana con Portugal
    Selección Mexicana

    Qué pasa si México pierde, empata o gana con Portugal

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo