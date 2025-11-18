Restan exactamente 205 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY martes 18 de noviembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 14 boletos restantes para dar el presente.

Publicidad

Publicidad

+ Hoy la jornada de eliminatorias está que arde. Descubre los conceptos básicos sobre las apuestas de futbol para analizar mejor los próximos partidos de la competencia.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

Kosovo vs. Suiza / 13:45 horas

Suecia vs. Eslovenia / 13:45 horas

Bielorrusia vs. Grecia / 13:45 horas

Escocia vs. Dinamarca / 13:45 horas

Bulgaria vs. Georgia / 13:45 horas

España vs. Turquía / 13:45 horas

Austria vs. Bosnia / 13:45 horas

Rumania vs. San Marino / 13:45 horas

Bélgica vs. Liechtenstein / 13:45 horas

Gales vs. Macedonia del Norte / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias Concacaf (América del Norte y Central):

Jamaica vs. Curazao / 19:00 horas

Trinidad y Tobago vs. Bermuda / 19:00 horas

Costa Rica vs. Honduras / 19:00 horas

Haití vs. Nicaragua / 19:00 horas

Guatemala vs. Surinam / 19:00 horas

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cómo quedó el Repechaje a la Copa del Mundo 2026 tras la clasificación de RD Congo?

Agenda de partidos en las Eliminatorias AFC (Asia):

Irak vs. Emiratos Árabes Unidos / 10:00 horas

Amistosos por el mundo

Chile vs. Perú / 11:00 horas

Brasil vs. Túnez / 13:30 horas

Estados Unidos vs. Uruguay / 18:00 horas

Colombia vs. Australia / 19:30 horas

México vs. Paraguay / 19:30 horas

Ecuador vs. Nueva Zelanda / 19:30 horas

Venezuela vs. Canadá / 19:30 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

España busca su clasificación este martes (Getty Images)

Publicidad

Publicidad