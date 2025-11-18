Restan exactamente 205 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY martes 18 de noviembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 14 boletos restantes para dar el presente.
Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):
- Kosovo vs. Suiza / 13:45 horas
- Suecia vs. Eslovenia / 13:45 horas
- Bielorrusia vs. Grecia / 13:45 horas
- Escocia vs. Dinamarca / 13:45 horas
- Bulgaria vs. Georgia / 13:45 horas
- España vs. Turquía / 13:45 horas
- Austria vs. Bosnia / 13:45 horas
- Rumania vs. San Marino / 13:45 horas
- Bélgica vs. Liechtenstein / 13:45 horas
- Gales vs. Macedonia del Norte / 13:45 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Agenda de partidos en las Eliminatorias Concacaf (América del Norte y Central):
- Jamaica vs. Curazao / 19:00 horas
- Trinidad y Tobago vs. Bermuda / 19:00 horas
- Costa Rica vs. Honduras / 19:00 horas
- Haití vs. Nicaragua / 19:00 horas
- Guatemala vs. Surinam / 19:00 horas
Agenda de partidos en las Eliminatorias AFC (Asia):
- Irak vs. Emiratos Árabes Unidos / 10:00 horas
Amistosos por el mundo
- Chile vs. Perú / 11:00 horas
- Brasil vs. Túnez / 13:30 horas
- Estados Unidos vs. Uruguay / 18:00 horas
- Colombia vs. Australia / 19:30 horas
- México vs. Paraguay / 19:30 horas
- Ecuador vs. Nueva Zelanda / 19:30 horas
- Venezuela vs. Canadá / 19:30 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?
España busca su clasificación este martes (Getty Images)
- México (país anfitrión)
- Estados Unidos (país anfitrión)
- Canadá (país anfitrión)
- Argentina
- Corea del Sur
- Irán
- Japón
- Jordania (debut)
- Nueva Zelanda
- Uzbekistán (debut)
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde (debut)
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Arabia Saudita
- Costa de Marfil
- Senegal
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Países Bajos
- Alemania