En esta nota, analizamos el horizonte del equipo de Ancelotti previo a un desafío crucial en la Copa del Mundo.

La Selección de Brasil está en apuros y buscará esta tarde reencausar su travesía en el Grupo C del Mundial 2026. Tras una presentación que dejó un amargo sabor de boca, tendrá un mano a mano ante Haití, en un duelo que puede ser clave para la clasificación. A continuación, repasamos cómo se presenta el escenario del ‘Scratch’ para este viernes.

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¿Cómo llegan Brasil y Haití al partido por el Mundial 2026?

La ‘Canarinha’ arriba a esta instancia ubicado en el 3° puesto del Grupo C, con 1 punto hasta el momento. En su debut oficial en el torneo, igualó 1-1 con Marruecos, con el tanto de Vinicius Jr.

Por su parte, los ‘Granaderos’ se colocan en el 4° lugar del Grupo C, con 0 puntos en la campaña. En su estreno en la competencia, cayó por 1-0 contra Escocia, con la anotación de John McGinn.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026?

En la previa del juego entre Brasil y Haití, así está el panorama en la zona que comparten con Marruecos y Escocia:

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Marruecos – 4 puntos (+1 DG) | 2 partidos jugados. Escocia – 3 puntos (0 DG) | 2 partidos jugados. Brasil – 1 punto (0 DG) | 1 partido jugado. Haití – 0 puntos (-1 DG) | 1 partido jugado.

Carlo Ancelotti y Brasil, observados por el mundo [Foto: Getty]

¿Qué pasa si Brasil pierde ante Haití por el Mundial 2026?

De caer con los centroamericanos, Brasil quedará último pero no eliminado todavía, más allá de no ganar ninguno de sus dos primeros partidos. Cabe recordar que clasifican también los mejores terceros, más allá de que aún conservaría las chances de finalizar segundo.

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¿Qué pasa si Brasil empata ante Haití por el Mundial 2026?

En caso de terminar empatado ante los ‘Granaderos’, Brasil seguirá tercero y con vida en este Grupo C de la Copa del Mundo. Haití continuaría cuarto y último, y así la ‘Canarinha’ mantendría sus posibilidades de, incluso, poder ganar el grupo con los resultados de la última jornada.

¿Qué pasa si Brasil gana ante Haití por el Mundial 2026?

Si logra una victoria esta tarde en Philadelphia, Brasil quedará líder de su zona más no clasificado aún: sí dará un paso importante hacia conseguir su boleto a dieciseisavos. En la última fecha, se jugaría el liderazgo del grupo ante Escocia, mientras Marruecos lo haría con Haití.

Bajo estas circunstancias, el escenario para Brasil es más desalentador por el juego que por los resultados. Si la lupa está en su plantilla rica en talentos o en la tabla, los dos marcan buenas sensaciones. Ahora bien, la ‘Verdeamarella’ no ha dado garantías en los últimos tiempos y eso mantiene preocupados a sus fanáticos. ¿Será este partido un puntapié para ellos en el Mundial 2026?