Qué pasa si Brasil pierde, empata o gana con Japón por los 16vos de final del Mundial 2026

Brasil se juega todo ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Houston Stadium.

Brasil y Japón se enfrentan dentro de una hora por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Houston Stadium, con el gran objetivo de meterse entre los 16 mejores seleccionados del certamen. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega como uno de los candidatos al título y sabe que, a partir de esta instancia, no hay margen para el error.

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La Verdeamarela terminó como líder de su grupo con siete puntos tras empatar 1-1 frente a Marruecos en el debut y luego golear por 3-0 tanto a Haití como a Escocia. Japón, por su parte, también llega invicto luego de igualar 2-2 con Países Bajos, vencer por 4-0 a Túnez y cerrar la fase de grupos con un empate 1-1 ante Suecia, resultados que le permitieron finalizar en el segundo lugar de su zona.

¿Qué pasa si Brasil gana?

Si Brasil consigue la victoria, ya sea durante los 90 minutos reglamentarios o en el tiempo suplementario, avanzará a los octavos de final del Mundial 2026. De esta manera, seguirá en carrera por el sueño de conquistar su sexta Copa del Mundo y continuará entre los principales candidatos al título.

¿Qué pasa si Brasil empata?

Si el encuentro termina igualado al finalizar los 90 minutos, la serie no se definirá de inmediato. Ambos equipos deberán disputar dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno para intentar romper la igualdad. En caso de que el empate persista tras los 120 minutos, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

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¿Qué pasa si Brasil pierde?

Si Brasil cae ante Japón, quedará automáticamente eliminado del Mundial 2026 y se despedirá del torneo en los dieciseisavos de final. El equipo de Carlo Ancelotti no tendrá posibilidades de seguir compitiendo y volverá a su país mucho antes de lo esperado.

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