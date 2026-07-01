Qué pasa si Inglaterra pierde, empata o gana con RD Congo por los 16vos de final del Mundial 2026

El equipo de Thomas Tuchel no quiere sorpresas y buscará conseguir su clasificación a los octavos de final del torneo internacional.

Inglaterra viene de cerrar una fase de grupos casi perfecta con dos victorias y un empate en tres partidos. Los dirigidos por Thomas Tuchel derrotaron 4-2 a Croacia, igualaron 0-0 frente a Ghana y cerraron la primera ronda con un triunfo por 2-0 sobre Panamá, resultados que los posicionaron como uno de los candidatos al título.

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Ahora comienza la etapa más exigente del Mundial 2026, donde no hay margen de error. Los europeos deberán demostrar que están preparados para pelear por la Copa del Mundo y dejar atrás las decepciones que sufrieron en anteriores ediciones cuando llegaron las instancias de eliminación directa.

Enfrente estará República Democrática del Congo, una de las grandes revelaciones del torneo. Los africanos buscarán dar el golpe ante Inglaterra, tal como lo hizo Paraguay al eliminar a Alemania, y seguir escribiendo una página histórica en el Mundial.

El encuentro se disputará desde las 10:00 hs de la CDMX en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde ambos seleccionados buscarán un lugar en los octavos de final. Del otro lado del cuadro ya espera México, que eliminó a Ecuador y será el próximo rival del ganador.

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¿Qué pasa si Inglaterra le gana a RD Congo?

Si Inglaterra consigue la victoria en los 90 minutos, avanzará directamente a los octavos de final del Mundial 2026. En la siguiente instancia se enfrentará a México el próximo domingo en el Estadio Azteca, en un duelo que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

¿Qué pasa si Inglaterra empata con RD Congo?

Si el partido termina igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, la serie se extenderá con dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. En caso de que la igualdad continúe tras el tiempo suplementario, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

¿Qué pasa si Inglaterra pierde con RD Congo?

Si Inglaterra pierde el encuentro, ya sea durante los 90 minutos reglamentarios o en el tiempo suplementario, quedará eliminada del Mundial 2026. En ese caso, República Democrática del Congo conseguirá una clasificación histórica y será el rival de México en los octavos de final del certamen.

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