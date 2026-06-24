Qué pasa si México gana, empata o pierde con República Checa por el Mundial 2026

El seleccionado comandado por Javier Aguirre disputa su tercer partido en la Copa del Mundo. Conoce a qué escenarios se enfrenta.

La Selección de México enfrenta a República Checa desde las 19:00 hs (CDMX) por la tercera y última jornada del Grupo A del Mundial 2026. El Tri ganó sus dos primeros encuentros ante Sudáfrica y Corea del Sur, pero debe cerrar la primera ronda frente al seleccionado europeo que todavía tiene chances de clasificar como tercero.

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Raúl Jiménez marcó en el estreno ante Sudáfrica (Getty Images)

¿Qué pasa si México le gana a República Checa?

Si México vence a República Checa en la tercera jornada del Grupo A finalizará como líder de su zona con puntaje ideal. No obstante, el Tri ya había asegurado su boleto como puntero tras vencer a Corea del Sur.

¿Qué pasa si México empata con República Checa?

En caso de que México iguale con República Checa este miércoles en Ciudad de México, también se mantendrá en lo más alto del Grupo A de la Copa del Mundo 2026.

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¿Qué pasa si México pierde con República Checa?

Incluso perdiendo contra República Checa, México clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo A, ya que el único que podría empatarlo en puntos sería Corea del Sur, pero los asiáticos quedarían por debajo por el criterio de desempate.

En síntesis