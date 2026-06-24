Una inesperada teoría comenzó a ganar fuerza en las redes sociales durante la previa del duelo entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026. Miles de usuarios relacionaron el partido con una supuesta invasión alienígena, generando todo tipo de comentarios, memes y especulaciones sobre un fenómeno que rápidamente se volvió viral.

Brasil y Escocia se enfrentarán este miércoles 24 de junio por la tercera jornada del Mundial 2026, en un duelo que comenzará a las 16:00 horas de la Ciudad de México. Ambos seleccionados llegan con la necesidad de conseguir un resultado positivo para asegurar su clasificación a la próxima instancia del certamen, en uno de los encuentros más esperados de la fecha.

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El compromiso se disputará en el Miami Stadium, uno de los escenarios más modernos e importantes de Estados Unidos. Se espera una gran presencia de público en las tribunas, con miles de aficionados de ambas selecciones que acompañarán a sus equipos en un partido que promete emociones y que puede definir buena parte del futuro de los dos conjuntos en la Copa del Mundo.

Sin embargo, en los últimos días la atención no estuvo puesta únicamente en lo futbolístico. Las redes sociales se llenaron de comentarios luego de que se viralizara un video protagonizado por la vidente brasileña Vó Bahiana, quien aseguró haber tenido un inquietante sueño relacionado con el encuentro que se disputará en Miami.

🇺🇸🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Una VIDENTE advierte que el próximo 24 de Junio, mientras se esté jugando el partido entre Brasil y Escocia, HABRA UNA INVASIÓN EXTRATERRESTRE, y MILLONES de personas serán ABDUCIDAS.pic.twitter.com/s6QNsbu02b — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 13, 2026

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Según relató la mujer, soñó en dos oportunidades con una supuesta invasión extraterrestre durante el partido. De acuerdo con su teoría, varias naves aparecerían sobre el estadio y una de ellas llegaría incluso a abducir a los futbolistas, mientras otra de mayor tamaño se llevaría a miles de espectadores presentes en el recinto deportivo.

“Tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Yo estaba adentro de ella cuando se levantaba. Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, mucho sufrimiento”, expresó Vó Bahiana en el video que rápidamente recorrió las redes sociales.

La vidente también aseguró sentirse preocupada por la experiencia que vivió mientras dormía y remarcó que no era la primera vez que tenía esa visión. “Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con eso. Este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido en el estadio en Miami”, afirmó.

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Teorías conspirativas y los memes que se desataron en las redes

A partir de la viralización del video, las redes sociales se llenaron de teorías conspirativas y todo tipo de especulaciones sobre lo que podría ocurrir durante el encuentro. Mientras algunos usuarios aseguraron creer en la predicción de la vidente brasileña, otros se lo tomaron con humor y comenzaron a compartir memes, videos editados y bromas relacionadas con una supuesta invasión extraterrestre en pleno Mundial 2026.

é hoje pic.twitter.com/rbdmZcqmSA — prigozhin da bahia (@alucard_again) June 24, 2026

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Dejense de romper las pelotas con los ovnis, el unico extraterrestre que va a aparecer hoy en el Brasil – Escocia es el muchachito Neymar… pic.twitter.com/4x7wCFa0Xj — Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) June 24, 2026

Los OVNIs después de viajar durante 2.000 años y que lo primero que vean sea la especie Vinicius https://t.co/3ES5vskOCp pic.twitter.com/QbaEkU1OgD — SirFCB (@sirfcb_) June 24, 2026

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