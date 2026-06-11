¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

La espera se hizo eterna, pero finalmente llegó el día tan ansiado por los fanáticos del futbol: hoy comienza el Mundial 2026 y el sueño de 48 países de levantar la Copa del Mundo. El partido inaugural se disputará a las 13:00 horas de la CDMX en el Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica abrirán el Grupo A en un encuentro que promete emociones desde el primer minuto.
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La ilusión en territorio mexicano es enorme. El Tri tendrá la ventaja de jugar como local y contará con el apoyo de miles de aficionados que llenarán las tribunas para acompañar al equipo de Javier Aguirre. El objetivo es claro: realizar la mejor actuación mundialista de su historia y pelear por algo grande en un torneo que se juega en casa.
Del otro lado estará una selección sudafricana que llega con el sueño de dar la sorpresa. Los Bafana Bafana saben que sumar en el debut podría marcar el rumbo de su participación en la Copa del Mundo y buscarán complicar a uno de los anfitriones desde el arranque del certamen.
A continuación, te dejamos las alineaciones de ambos equipos, que saldrán al terreno de juego en busca de los primeros tres puntos del torneo internacional más importante de todo el mundo.
Alineación de México para recibir a Sudáfrica
- Tala Rangel
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Piojo Alvarado
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
Dónde ver EN VIVO México vs. Sudáfrica por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online
Alineación de Sudáfrica para visitar a México
- Ricardo Goss
- Samukele Kabini
- Olwethu Makhanya
- Nkosinathi Sibisi
- Thabang Matuludi
- Thalente Mbatha
- Sphephelo Sithole
- Tshepang Moremi
- Themba Zwane
- Kamogelo Sebelebele
- Lyle Foster
En sintesis
- El Mundial 2026 comienza hoy oficialmente con el partido inaugural de la Copa del Mundo.
- México vs Sudáfrica abrirán el Grupo A a las 13:00 horas de la CDMX.
- El Estadio Azteca albergará el encuentro inaugural con la alineación confirmada de Javier Aguirre.