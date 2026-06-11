¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

La Selección de México inicia su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Sudáfrica en el partido inaugural que se disputará en el Estadio Azteca.

La espera se hizo eterna, pero finalmente llegó el día tan ansiado por los fanáticos del futbol: hoy comienza el Mundial 2026 y el sueño de 48 países de levantar la Copa del Mundo. El partido inaugural se disputará a las 13:00 horas de la CDMX en el Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica abrirán el Grupo A en un encuentro que promete emociones desde el primer minuto.

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La ilusión en territorio mexicano es enorme. El Tri tendrá la ventaja de jugar como local y contará con el apoyo de miles de aficionados que llenarán las tribunas para acompañar al equipo de Javier Aguirre. El objetivo es claro: realizar la mejor actuación mundialista de su historia y pelear por algo grande en un torneo que se juega en casa.

Del otro lado estará una selección sudafricana que llega con el sueño de dar la sorpresa. Los Bafana Bafana saben que sumar en el debut podría marcar el rumbo de su participación en la Copa del Mundo y buscarán complicar a uno de los anfitriones desde el arranque del certamen.

A continuación, te dejamos las alineaciones de ambos equipos, que saldrán al terreno de juego en busca de los primeros tres puntos del torneo internacional más importante de todo el mundo.

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Alineación de México para recibir a Sudáfrica

Tala Rangel

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Piojo Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Alineación de Sudáfrica para visitar a México

Ricardo Goss

Samukele Kabini

Olwethu Makhanya

Nkosinathi Sibisi

Thabang Matuludi

Thalente Mbatha

Sphephelo Sithole

Tshepang Moremi

Themba Zwane

Kamogelo Sebelebele

Lyle Foster

En sintesis

El Mundial 2026 comienza hoy oficialmente con el partido inaugural de la Copa del Mundo.

comienza hoy oficialmente con el partido inaugural de la Copa del Mundo. México vs Sudáfrica abrirán el Grupo A a las 13:00 horas de la CDMX.

abrirán el Grupo A a las 13:00 horas de la CDMX. El Estadio Azteca albergará el encuentro inaugural con la alineación confirmada de Javier Aguirre.