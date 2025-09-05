¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

De a poco, y a casi nueves meses del desarrollo de la próxima edición, comienzan a confirmarse nuevos clasificados a la Copa del Mundo: en las últimas horas, tres selecciones más han asegurado su boleto al Mundial 2026, y dirán presente en la competición más prestigiosa de todas, que tendrá lugar en Norteamérica el año que viene.

ver también Mundial 2026: los 13 encuentros que se jugarán en México

Este jueves, en primer lugar, a falta de una jornada, CONMEBOL ya tiene a sus 6 clasificados de manera directa al certamen internacional. Tras las clasificaciones de Argentina, Ecuador y Brasil, ahora se sumaron Uruguay, Colombia y Paraguay. Apenas Bolivia y Venezuela competirán por el lugar en el Repechaje.

La Celeste goleó 3-0 de local en Montevideo a Perú, que quedó eliminado del torneo. En tanto, la Albirroja igualó sin tantos en Asunción contra la ya clasificada Ecuador. Por último, los Cafeteros golearon también de local, en Barranquilla, a una necesitada Bolivia.

Publicidad

Publicidad

Sudamérica se suma a Oceanía como las únicas confederaciones que ya ocuparon todas sus plazas directas. En el mini torneo de repesca ya está por la OFC Nueva Caledonia, mientras que aún el resto de regiones aún no tienen definidos a sus representantes.

Todos los clasificados al Mundial 2026 hasta el momento:

Hasta el día de la fecha y con las recientes novedades, hay 16 países calificados a la Copa del Mundo 2026, tres por reglamento y 13 por méritos deportivos:

México (país anfitrión)

(país anfitrión) Estados Unidos (país anfitrión)

(país anfitrión) Canadá (país anfitrión)

(país anfitrión) Argentina

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania (debut)

(debut) Nueva Zelanda

Uzbekistán (debut)

(debut) Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Publicidad

Publicidad

¿Cuántas plazas quedan definir para el Mundial 2026?

Bajo el nuevo sistema de competición de la Copa Mundial de la FIFA, aún restan confirmarse 32 clasificados al torneo universal, del cual participarán un total de 48 selecciones:

CONCACAF: sin cupos restantes por definir

sin cupos restantes por definir CONMEBOL: cinco cupos restantes por definir

cinco cupos restantes por definir UEFA: dieciséis cupos restantes por definir

dieciséis cupos restantes por definir AFC: dos cupos restantes por definir

dos cupos restantes por definir CAF: nueve cupos restantes por definir

nueve cupos restantes por definir OFC: sin cupos restantes por definir

sin cupos restantes por definir Repechaje: dos cupos restantes por definir

ver también ¿Lionel Messi jugará el Mundial 2026? Su inesperado mensaje que genera incertidumbre

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

Publicidad