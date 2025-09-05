Es tendencia:
¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

Tres nuevas selecciones sellaron su clasificación a la cita mundialista del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

De a poco, y a casi nueves meses del desarrollo de la próxima edición, comienzan a confirmarse nuevos clasificados a la Copa del Mundo: en las últimas horas, tres selecciones más han asegurado su boleto al Mundial 2026, y dirán presente en la competición más prestigiosa de todas, que tendrá lugar en Norteamérica el año que viene.

Este jueves, en primer lugar, a falta de una jornada, CONMEBOL ya tiene a sus 6 clasificados de manera directa al certamen internacional. Tras las clasificaciones de Argentina, Ecuador y Brasil, ahora se sumaron Uruguay, Colombia y Paraguay. Apenas Bolivia y Venezuela competirán por el lugar en el Repechaje.

La Celeste goleó 3-0 de local en Montevideo a Perú, que quedó eliminado del torneo. En tanto, la Albirroja igualó sin tantos en Asunción contra la ya clasificada Ecuador. Por último, los Cafeteros golearon también de local, en Barranquilla, a una necesitada Bolivia.

Sudamérica se suma a Oceanía como las únicas confederaciones que ya ocuparon todas sus plazas directas. En el mini torneo de repesca ya está por la OFC Nueva Caledonia, mientras que aún el resto de regiones aún no tienen definidos a sus representantes.

Todos los clasificados al Mundial 2026 hasta el momento:

Hasta el día de la fecha y con las recientes novedades, hay 16 países calificados a la Copa del Mundo 2026, tres por reglamento y 13 por méritos deportivos:

  • México (país anfitrión)
  • Estados Unidos (país anfitrión)
  • Canadá (país anfitrión)
  • Argentina
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania (debut)
  • Nueva Zelanda
  • Uzbekistán (debut)
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
¿Cuántas plazas quedan definir para el Mundial 2026?

Bajo el nuevo sistema de competición de la Copa Mundial de la FIFAaún restan confirmarse 32 clasificados al torneo universal, del cual participarán un total de 48 selecciones:

  • CONCACAF: sin cupos restantes por definir
  • CONMEBOL: cinco cupos restantes por definir
  • UEFA: dieciséis cupos restantes por definir
  • AFC: dos cupos restantes por definir
  • CAF: nueve cupos restantes por definir
  • OFC: sin cupos restantes por definir
  • Repechaje: dos cupos restantes por definir
¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

