¿Quién canta el himno de México en la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

Este jueves 11 de junio comienza la Copa del Mundo. México y Sudáfrica se medirán en el Estadio Azteca por el partido inaugural de cita más esperada que contará con la presencia de múltiples figuras de primer nivel elegidas para brindar el espectáculo que amerita el caso.
Alejandro Fernández cantará el himno de México
Sin dudas que una de las situaciones más esperadas del día será la que pondrá en escena al himno mexicano. Las estrofas de la música sagrada del país serán entonadas por el reconocido y respetado cantante Alejandro Fernández. El artista de 55 años nacido en Guadalajara brillará ante el planeta entero que lo estará viendo con suma atención.
Otro momento destacado del día será el que protagonizará Alejandro Fernández. El mexicano entonará las estrofas del himno mexicano instantes previos al comienzo del partido. A su vez, estrellas internacionales como Belinda, J Balvin, Danny Ocean, la sudafricana Tyla, Lila Downs y los locales Maná y Los Ángeles Azules prometen brillar en el Azteca.
A lo largo de su carrera, el intérprete mexicano vendió más de 35 millones de discos en todo el mundo y cosechó una impresionante lista de reconocimientos que incluye tres premios Latin Grammy y tres Billboard de la Música Latina, además de poseer su propia estrella en el prestigioso Paseo de la Fama de Hollywood. Entre sus hitos más importantes destaca su histórica presentación en el Palacio de Bellas Artes de México y sus múltiples triunfos en el Festival de Viña del Mar, donde se llevó las máximas distinciones.
Los artistas que cantarán en la inauguración del Mundial 2026
- Shakira
- Alejandro Fernández
- Burna Boy
- Belinda
- Danny Ocean
- J Balvin
- Lila Downs
- Los Ángeles Azules
- Maná
- Tyla
En síntesis
- El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio con el partido México vs. Sudáfrica.
- Alejandro Fernández, cantante de 55 años, entonará el himno mexicano en el Estadio Azteca.
- Shakira, J Balvin y Belinda cantarán en la ceremonia de inauguración del torneo internacional.