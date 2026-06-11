Monedas conmemorativas del Mundial 2026 en México: Precios y dónde comprarlas

El Banco de México lanzó una colección especial de monedas conmemorativas por la Copa del Mundo 2026. Conoce cuánto cuestan, cuáles son sus diseños y dónde se pueden conseguir.

El Banco de México (Banxico) lanzó una serie especial de monedas inspiradas en las sedes mundialistas mexicanas y en algunos de los símbolos más representativos del país. La colección está integrada por 12 monedas: cuatro de oro con valor nominal de 25 pesos, cuatro de plata denominación de 10 pesos y cuatro monedas bimetálicas dodecagonales de 20 pesos. Estas monedas representan no solo un valor numismático, sino también un recuerdo histórico del torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

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Composición y características de la colección oficial

Doce monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 han entrado en circulación, acuñadas por la Casa de Moneda de México. La colección anunciada por Banxico está integrada por cuatro monedas bimetálicas de circulación corriente y ocho monedas acuñadas en metales finos, divididas en cuatro piezas de oro y cuatro de plata.

La serie de doce monedas se divide en dos grandes grupos, además de la común de 20 pesos que será de circulación nacional: Oro ley 0.999 mínimo de oro puro con valor nominal de $25 pesos, será circular, y Plata ley 0.999 de plata pura con valor nominal de $10 pesos, será circular. Cada moneda bimetálica de 20 pesos tiene diámetro de 30 mm, peso de 12.67 g y borde estriado discontinuo, con el Escudo Nacional en el anverso y en el reverso la silueta de México con micro texto alusivo al torneo.

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Diseños y homenajes a las sedes Mexicanas

De las doce piezas, nueve están dedicadas a las ciudades mexicanas que serán sedes del torneo (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), mientras que las otras tres exaltan el patrimonio natural, histórico y cultural del país. La moneda de la Ciudad de México presenta en su reverso un jugador de futbol en acción con un balón, la imagen del icónico Ángel de la Independencia y la identidad gráfica oficial de la FIFA para la sede y la ceca de la Casa de Moneda de México.

Las monedas dedicadas a la ciudad sede de Guadalajara presentan, al centro, un jimador utilizando una coa para cortar hojas de agave, a la izquierda, un balón de fútbol y, al fondo, los Arcos de Zapopan. Las referentes a la ciudad sede de Monterrey tienen en su reverso la silueta de un jugador de futbol deteniendo un balón; detrás, la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del paseo Santa Lucía, y al fondo, el Cerro de la Silla.

Precios de las monedas del Mundial 2026

Aunque la moneda tiene un valor nominal de 25 pesos, su precio de venta es mucho mayor debido a que es de oro. Especialistas estiman que cada moneda podría costar alrededor de 19 mil 500 pesos, ya que el precio cambiará diariamente dependiendo del valor de la onza Troy.

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Al ser piezas de alta pureza, el costo exacto de cada moneda no es fijo y se calculará al momento de tu compra en la ventanilla, ya que depende directamente de cómo se coticen el oro y la plata en los mercados internacionales ese mismo día. Cada pieza tiene un precio específico según su metal y peso: por ejemplo, la moneda de oro tiene un valor que depende del precio del metal en el mercado, mientras que las de plata cuentan con un precio base que incluye su valor numismático y costo de acuñación.

Dónde comprar las monedas en México

Los interesados podrán adquirir las monedas en distribuidores autorizados, como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía (MIDE). De las doce piezas, nueve están dedicadas a las ciudades mexicanas que serán sedes del torneo (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), mientras que las otras tres exaltan el patrimonio natural, histórico y cultural del país.

Los puntos de venta autorizados incluyen: Casa de Moneda de México en Paseo de la Reforma 295, planta baja, colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México; Museo Interactivo de Economía (MIDE) en Tacuba 17, esquina Bolívar, colonia Centro, C.P. 06000, Ciudad de México; Soluciones Ecológicas en Metales, S.A. de C.V. en Río Lerma 333, colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México; Soluciones Ecológicas en Metales, S.A. de C.V. en Camino a Santa Teresa 187C, col. Parque del Pedregal, C.P. 06500, Tlalpan, Ciudad de México; y Monedas Briggs, S.A. de C.V. en Avenida México 3300, 21D, Plaza México, colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco.

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Disponibilidad a través del sistema bancario

Las monedas de 20 pesos comenzarán a circular a partir del 18 de mayo de 2026 a través del sistema bancario. Las de oro y plata estarán disponibles desde la segunda quincena de mayo mediante distribuidores autorizados. Las monedas estarán disponibles a partir del próximo 11 de junio de 2026 y podrás acudir a comprarlas únicamente de lunes a viernes, durante los días hábiles bancarios.

El banco venderá las monedas de la Copa del Mundo, disponibles para clientes y público general en 6 sucursales seleccionadas de CDMX, Guadalajara y Monterrey. Por temas de logística y seguridad, las piezas no se distribuirán en todos los bancos y la venta estará concentrada exclusivamente en seis sucursales ubicadas en las tres ciudades sede del torneo.

Restricciones y formas de pago

Si NO eres cliente, deberás realizar tu pago estrictamente en efectivo y con moneda nacional. Además, por regulaciones vigentes y prevención de lavado de dinero, tendrás un límite máximo de compra equivalente a 3,000 dólares estadounidenses. Las bimetálicas podrán conseguirse en bancos. No clientes con tope de 150 monedas en sucursales con servicio de canje.

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Estas monedas ya forman parte de la circulación oficial y son una manera de conmemorar el Mundial 2026 mientras se asegura autenticidad y valor numismático, tanto para coleccionistas como para quienes deseen tener una pieza de curso legal. La colección de Banxico representa una oportunidad histórica para los aficionados al futbol y coleccionistas de numismática en todo México.

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