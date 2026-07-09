Quién es Azzedine Ounahi, estrella de Marruecos en el Mundial 2026

Fue una de las revelaciones de Qatar 2022 y llega a esta Copa del Mundo afianzado como uno de los pilares de su seleccionado. Viene de marcar un doblete en octavos de final ante Canadá.

Azzedine Ounahi se metió de lleno en la conversación del Mundial 2026 por un motivo concreto: marcó dos goles en el 3-0 de Marruecos ante Canadá y asumió el peso competitivo de un equipo que sigue con vida en el torneo. De cara al cruce de cuartos de final ante Francia el mediocampista llega como una pieza clave de Marruecos.

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Ounahi erige hoy como un pilar fundamental del equipo por su despliegue, inteligencia táctica y presencia en los momentos calientes. Ya había tenido un recorrido destacado en el Mundial 2022 y ahora volvió a sumar muchos minutos, continuidad y una actuación decisiva ante Canadá para empujar otra campaña histórica de su selección.

Biografía e inicios: ¿De dónde es y quién es Azzedine Ounahi?

Azzedine Ounahi es un mediocampista de 26 nacido en Casablanca el 19 de abril del 2000 que acapara los focos en plena exposición mundialista. Se trata de un jugador dinámico, figura del Girona y de la selección de Marruecos, con protagonismo absoluto en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, sus comienzos en el futbol no fueron fáciles.

Ounahi creció en Hay Lalla Meriem, un barrio popular de Casablanca. Allí comenzó a jugar en la calle, desarrollando la técnica depurada y la agilidad para salir de espacios reducidos que hoy lo caracterizan. Su primer paso formal en el fútbol fue unirse a las categorías inferiores del Raja Club Athletic (Raja CA), uno de los clubes más grandes e históricos de su país, donde se formó entre 2010 y 2015.

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A los 15 años, Ounahi fue seleccionado para ingresar a la prestigiosa Academia de Fútbol Mohammed VI en Salé. Esta academia fue creada específicamente para captar y desarrollar a los mejores talentos del país (filtrando a unos 60 jóvenes de entre más de 15.000 aspirantes). Esto le permitió dar el salto a Francia en 2018, puntualmente al RC Strasbourg.

Aunque esto parecía ser un gran paso, los entrenadores tenían dudas sobre su físico ligero y delgado, considerando que no estaba preparado para el exigente y físico fútbol de la primera división francesa. Tras dos años sin oportunidades de subir al primer equipo, su contrato no fue renovado y en 2020 fichó por el US Avranches del Championnat National (la tercera división de Francia).

Allí se reinventó y demostró que su técnica era muy superior a las limitaciones físicas que le habían achacado. Fue tras ese gran paso que Angers SCO lo fichó en 2021 y desde ese punto su ascenso fue meteórico: se consolidó en la Ligue 1, fue convocado por la selección absoluta de Marruecos y se convirtió en una de las revelaciones del Mundial de 2022.

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Azzedine Ounahi en el Mundial de Qatar 2022 (Getty Images)

Partidos de Ounahi con Marruecos en el Mundial 20226

Brasil 1-1 Marruecos: 65 minutos.

65 minutos. Escocia 0-1 Marruecos: 90 minutos.

90 minutos. Marruecos 4-2 Haití: 21 minutos como suplente.

21 minutos como suplente. Países Bajos 1-1 Marruecos: 86 minutos, con clasificación marroquí por penales.

86 minutos, con clasificación marroquí por penales. Canadá 0-3 Marruecos: 87 minutos y 2 goles.

Cotización, contrato y valor de mercado de Azzedine Ounahi

Ounahi es futbolista del Girona de LaLiga de España, donde tiene contrato hasta junio de 2030. Su cotización es de 10 millones de euros según el portal Transfermarkt, pero este monto podría elevarse luego de su participación en la Copa del Mundo.