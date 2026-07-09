Si Marruecos le gana a Francia: cuándo, dónde y contra quién juega en la semifinal del Mundial 2026

El camino de los Leones del Atlas en el certamen internacional de Norteamérica si elimina a los Bleus en los Cuartos de Final.

Por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Gillette Stadium de la localidad estadounidense de Boston. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Más allá del complicado duelo que tendrán los dos conjuntos que ya se cruzaron en las Semifinales de la edición del 2022, los dos ya tienen trazado el camino en caso de avanzar de instancia. En el caso que los Leones del Atlas avancen, deberán seguir de muy de cerca las acciones del partido que vendrá después.

For a place in the Semi-final 📈#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026

Y es que mañana viernes 10 de julio desde las 13:00 horas (CDMX), España y Bélgica se medirán por otro de los duelos de Cuartos de Final. Allí, Marruecos o Francia conocerán a su próximo rival que deberán enfrentarlo el próximo martes 14 de julio desde las 13:00 horas (CDMX) en el AT&T Stadium de Dallas.

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Cualquiera sea el rival, ninguno será fácil para el equipo dirgido por Mohamed Ouahb. Lo cierto es que si gana, habrá superado a una de las grandes candidatas, por lo que estaría preparado para también sacar del camino a la Furia Roja o los Red Devils.

¿Cuántas veces estuvo Marruecos en las Semifinales de la Copa del Mundo?

En caso de avanzar, Marruecos estará entre los 4 mejores del mundo tras hacerlo por primera y única vez hasta el momento en la edición de Qatar 2022, donde cayó ante el rival de turno en esta ocasión. Si vuelve a clasificarse por segundo Mundial habrá demostrado que aquello no fue una casualidad.

En síntesis

Marruecos y Francia juegan el 9 de julio a las 14:00 en Boston.

juegan el 9 de julio a las 14:00 en Boston. España o Bélgica será el rival en semifinales del Mundial 2026.

será el rival en semifinales del Mundial 2026. La semifinal se jugará el 14 de julio en el AT&T Stadium, Dallas.