El colegiado poortugués será el árbitro para el duelo entre la Albiceleste y los Rossocrociati por el certamen internacional de Norteamérica.

En el marco de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City. Ambos conjuntos van por la victoria ante un difícil rival.

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João Pinheiro, el árbitro de Argentina vs. Suiza

João Pinheiro es un árbitro nacido en Portugal de 38 años que se encuentra viviendo el punto máximo de su trayectoria profesional, ya que está participando por primera vez de la Copa del Mundo. Su presencia en la máxima cita del fútbol no ha pasado desapercibida, siendo este su segundo encuentro como autoridad principal en el certamen norteamericano. Ya estuvo en la victoria 4-1 de Suiza ante Bosnia y Herzegovina por la Jornada 2 del Grupo D y en el triunfo por 1-0 de Canadá ante Sudáfrica por los 16avos de Final.

El recorrido y la vasta experiencia que ostenta el colegiado europeo están fuertemente ligados a las competiciones de su continente natal. A lo largo de su carrera, la cual inició en 2015 con las competencias locales, Pinheiro dirigió más de 200 partidos correspondientes a la Primera División de Portugal. Asimismo, desde 2016 FIFA lo nombró como árbitro internacional y ha estado presente en Eliminatorias Mundialistas y de Eurocopa, como así también amistosos internacionales, y compromisos de Nations League.

João Pinheiro ya dirigió dos partidos en el Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

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Además de este Mundial de Mayores, también ha estado presente en Eurocopa Sub-21 y Mundial Sub-20. A nivel clubes, por otro lado, también ha dirigido Champions League, Europa League, Conference League, Supercopa de Europa, registrando más de 50 partidos en estas competencias. En tanto, también fue parte playoff del Mundial, donde estuvo en el Ucrania 1-3 Suecia.

En cuanto a sus estadísticas y su perfil disciplinario dentro del campo de juego, los datos recopilados por Transfermarkt reflejan a un árbitro con personalidad y determinación. A lo largo de los 442 partidos que componen su historial registrado, sancionó 149 penales, lo que marca un promedio de cobros desde los doce pasos verdaderamente alto para el estándar internacional. Para complementar su estilo de conducción firme, Turpin ha sacado un total de 1985 tarjetas amarillas y ha ejecutado 46 expulsiones, números que retratan a una autoridad dispuesta a hacer cumplir el reglamento.

Terna arbitral de Argentina vs. Suiza

Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal)

Asistente 2: Luciano Maia (Portugal)

Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Quinto árbitro: Micheal Barwegen (Canadá)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

AVAR: Juan Lara (Chile)

SVAR: Marco Di Bello (Italia)

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¿Qué canal pasa Argentina vs. Suiza?

Argentina contra Suiza podrá verse en México en exclusiva a través de la plataforma Vix Premium.

¿A qué hora se juega Argentina vs. Suiza?

Los seleccionados de Argentina y Suiza se encontrarán frente a frente este sábado 11 de julio, desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de la ciudad estadounidense de Kansas City.