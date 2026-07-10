Quién es el árbitro de España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026

España y Bélgica buscan un lugar en la semifinal de la Copa del Mundo. El partido será dirigido por un árbitro inglés.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por uno de los partidos por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones europeas comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio SoFi de Los Ángeles.

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Tanto España como Bélgica buscan asegurarse un lugar en la semifinal de la Copa del Mundo. En una instancia así de decisiva todos los partidos son vistos por millones de personas y los árbitros son observados minuciosamente como será el caso de Michael Oliver, el silbante para este juego.

La historia del árbitro de España vs Bélgica

Nacido el 20 de febrero de 1985 en Ashington, Inglaterra, Michael Oliver es uno de los árbitros ingleses más prestigiosos del mundo. A sus 41 años todavía le queda recorrido, pero el silbante ya participó de más de 400 partidos en la Premier League y está cerca de llegar a los 50 encuentros dirigidos en la Champions League.

Esta es la segunda Copa del Mundo para el inglés. Michael Oliver ya dirigió en la actual edición el triunfo por 5-1 de Países Bajos ante Suecia, la victoria por 4-1 de Francia a Noruega y la clasificación de Marruecos ante Canadá en los octavos de final, mientras que en 2022 por ejemplo estuvo en el juego de México ante Arabia Saudita que salió 2-1 a favor del Tri.

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Michael Oliver en el Mundial 2026 (Getty Images)

Por su parte, Michael Oliver ya dirigió 8 partidos a España en su carrera y por ejemplo fue el silbante del partidazo que ganó La Roja por 5-4 ante Francia en la semifinal de la Nations League del año pasado. Con Bélgica el inglés estuvo presente en tres encuentros.

Michael Oliver dirigió 8 partidos de la Champions League en la temporada pasada y el último fue la ida entre Real Madrid y Bayern Múnich por los cuartos de final en el Santiago Bernabéu.

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El inglés suele ser un árbitro autoritario y con una personalidad tranquila. Michael Oliver dirigió más de 800 partidos en su carrera como silbante principal y su continuidad en la Copa del Mundo dependerá de si Inglaterra sigue avanzando o no en el torneo.

Terna completa de España vs Bélgica

Árbitro principal: Michael Oliver

Asistente 1: Stuart Burt

Asistente 2: James Mainwaring

Cuarto árbitro: Ramon Abatti

Quinto árbitro: Rafael Alves

VAR: Jarred GillettAVAR: Ivan Bebek

SVAR: Joe Dickerson

En síntesis

Michael Oliver será el árbitro principal del partido entre España y Bélgica.

será el árbitro principal del partido entre España y Bélgica. El Estadio SoFi de Los Ángeles albergará el encuentro este viernes 10 de julio.

de Los Ángeles albergará el encuentro este viernes 10 de julio. Más de 800 partidos ha dirigido el árbitro inglés en su carrera profesional.