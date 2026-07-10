¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026

La Roja y los Diablos Rojos se ven las caras en busca de clasificar a las semifinales de la Copa del Mundo.

España enfrenta a Bélgica desde las 13:00 hs (centro de México) por los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja llega como favorita con un récord de minutos sin recibir goles y con la confianza de haber superado a un difícil rival como Portugal. Los Diablos Rojos, por su parte, golearon a Estados Unidos y buscan dar el golpe.

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Lamine Yamal y compañía han ido de menos a más en esta Copa del Mundo y tendrán otra prueba importante este viernes en Los Angeles. Ahora bien, los equipos titulares no están confirmados aún.

Lamine Yamal celebra su gol ante Arabia Saudita (Getty Images)

Por el lado de España se espera una alineación sin mucha sorpresas. Luis de la Fuente ha consolidado un once prácticamente de memoria a lo largo de la cita mundialista y no parece que vaya a cambiar en estas instancias.

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En cuanto a Bélgica, el entrenador Rudi García pateó el tablero ante Estados Unidos al dejar en el banco a figuras como Kevin De Bruyne, Jérémy Doku o Romelu Lukaku. Sin embargo, esto le dio resultado y estas estrellas podrían volver a ser suplentes.

Probable alineación de España

Unai Simón

Pedro Porro

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Pedri

Rodri

Álex Baena

Dani Olmo

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

Probable alineación de Bélgica

Thibaut Courtois

Timothy Castagne

Brandon Mechele

Nathan Ngoy

Maxim De Cuyper

Youri Tielemans

Nicolas Raskin

Hans Vanaken

Dodi Lukebakio

Charles De Ketelaere

Leandro Trossard