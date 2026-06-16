La 'Scaloneta' está confirmada para el primer juego y saldrá con una sorpresa entre los once en el Arrowhead Stadium.

Lionel Scaloni golpeará el tablero para el estreno de la Selección Argentina en el Grupo J. El estratega que ya llevó a su país a la gloria en Qatar, continúa al frente del proyecto en este Mundial 2026, donde va por la cuarta estrella. En este nuevo comienzo internacional, el DT pondrá de arranque a un futbolista que muchos no tienen dentro del radar.

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Facundo Medina será el lateral izquierdo titular de Argentina ante Argelia, en el debut de la ‘Scaloneta’ en esta Copa del Mundo. Ante la lesión de Nicolás Tagliafico, muchos daban por reemplazo a Lisandro Martínez o Nicolás González ocupando la banda. Finalmente, el técnico se inclinó por Medina, de 27 años, que afrontará la chance de su vida.

Dónde juega Facundo Medina, lateral izquierdo de Argentina vs. Argelia:

El ‘Facha’, como lo apodan en su círculo, se desempeña en el Olympique de Marsella, uno de los clubes más importantes de Francia. Allí se ha convertido en un titular indiscutido, cerrando la temporada disputando los noventa minutos todos los partidos. Su club trabaja para comprarle la ficha a Lens, desde donde se encuentra cedido.

Tras ser una pieza fija en Lens, pasó a Olympique de Marsella y sostuvo la misma regularidad que en su equipo anterior. Esta temporada disputó 25 partidos (17 en Ligue 1, 4 en Champions League y 4 en Copa de Francia). Roberto De Zerbi lo llevó al club, y tras su despido, el flamante DT Habib Beye lo sostuvo dentro de los once de cada fecha.

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Argentina sale con Facundo Medina de lateral [Foto: Getty]

Perfil de Facundo Medina, lateral izquierdo de Argentina vs. Argelia:

Facundo Medina es naturalmente un marcador central, esa es la posición en que se ha desempeñado la mayor parte de su carrera. Sin embargo, su versatilidad le ha permitido brindarle variantes a los técnicos, pudiendo hacerlo de lateral o stopper izquierdo. Por eso mismo, Scaloni apostará por él para el debut en el Mundial 2026.

El defensa argentino posee como grandes virtudes su personalidad para jugar, agresividad en la marca, capacidad para salir jugando, facilidad de conducción y para romper líneas con pases verticales, y velocidad pese a ser zaguero. Al mismo tiempo, algunos puntos débiles podrían ser el juego aéreo, su exceso de ímpetu en los duelos individuales, la acumulación de tarjetas, y algunas desconcentraciones puntuales.

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La historia de Facundo Medina, lateral izquierdo de Argentina vs. Argelia:

Facundo Medina tuvo una infancia muy particular, ya que nació en Villa Fiorito, el barrio de Diego Maradona, a muy pocas cuadras de la primer casa del “10” y de la canchita donde jugaba. Desde niño tuvo que lucharla de abajo, pues a partir de los 12 años trabajó como cartonero junto a sus tíos y abuelos, en el humilde vecindario de Buenos Aires donde vivía.

Sus primeros pasos en el futbol fueron en “Los Guachitos de Fiorito”, un club de su barrio. Allí fue captado por River Plate, hacia donde se fue de chico a vivir a la pensión. En el poderoso club de Argentina nunca llegó a jugar en Primera División, por lo que debió dar un paso atrás y salir: así terminó en Talleres de Córdoba, un punto de partida.

En el equipo del interior de Argentina, Facundo Medina tuvo su estreno en la máxima categoría y pudo demostrar todas sus cualidades. Tuvo dos buenos campeonatos en la ‘T’, que luego lo vendió en una fortuna al RC Lens. De Lens pasaría a préstamo al Olympique de Marsella, donde finalmente tendría su última convocatoria al Mundial 2026.