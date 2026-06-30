Quién es Jesús Valenzuela, el árbitro de Costa de Marfil vs. Noruega por los 16vos de final del Mundial 2026

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan por los 16vos de final del Mundial 2026 y la FIFA designó al venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal. Estos son sus antecedentes, su experiencia internacional y los partidos que dirigió en el torneo.

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes desde las 11:00 (hora de la CDMX) en el AT&T Stadium de Dallas por los 16vos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un lugar en los octavos de final en un duelo que promete ser muy parejo y que contará con un árbitro de amplia experiencia internacional.

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Para este compromiso, la FIFA designó al venezolano Jesús Valenzuela como juez principal. Será su tercer encuentro en el Mundial 2026, luego de haber impartido justicia en Australia 2-0 Turquía y Bosnia-Herzegovina 3-1 Qatar, ambos correspondientes a la fase de grupos del certamen.

Jesús Valenzuela en la Copa del Mundo (Getty Images)

Nacido el 24 de noviembre de 1983 en Acarigua, estado Portuguesa (Venezuela), Jesús Valenzuela comenzó su carrera como árbitro en el futbol profesional venezolano en 2011. Dos años más tarde obtuvo la escarapela FIFA, lo que le permitió empezar a dirigir encuentros internacionales de gran importancia tanto a nivel de clubes como de selecciones.

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Su trayectoria fue creciendo con el paso de los años hasta convertirse en uno de los árbitros de mayor prestigio de Sudamérica. En 2022 representó a Venezuela en el Mundial de Qatar, siendo el segundo árbitro de su país en participar de una Copa del Mundo. Además, en 2021 fue distinguido por la IFFHS como el mejor árbitro de la CONMEBOL, reconocimiento que consolidó su lugar entre los jueces más destacados del continente.

La temporada de Jesús Valenzuela

Durante la temporada 2025/26, Jesús Valenzuela dirigió 27 partidos en distintas competiciones nacionales e internacionales. En ese período mostró 126 tarjetas amarillas, 5 tarjetas rojas directas, 5 expulsiones por doble amonestación y sancionó 9 penales, números que reflejan una intensa actividad en torneos de primer nivel.

Además de sus dos partidos en el Mundial 2026, también arbitró encuentros de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Saudi Pro League, Liga FUTVE, Supercopa de Emiratos Árabes Unidos y otras competiciones internacionales, consolidándose como uno de los jueces con mayor experiencia de la actualidad.

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El cuerpo arbitral completo del partido

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Jorge Urrego (Venezuela) Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Tulio Moreno (Venezuela) Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Juan Gabriel Benítez (Paraguay) Quinto árbitro: Eduardo Cardozo (Paraguay)

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