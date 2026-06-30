¿Dónde y en qué estadio juegan Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026?

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan por los 16vos de final del Mundial 2026 en un duelo decisivo por un lugar en los octavos de final. Este es el estadio que albergará uno de los partidos más atractivos de la jornada.

La actividad de este martes en el Mundial 2026 comenzará con un partido que promete grandes emociones. Desde las 11:00 (hora de la CDMX), Costa de Marfil y Noruega se enfrentarán por los 16vos de final del certamen con el objetivo de conseguir un lugar en los octavos de final y seguir soñando con hacer historia en la Copa del Mundo.

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El duelo entre africanos y europeos abrirá una jornada cargada de fúubol. Más tarde será el turno del atractivo cruce entre Francia y Suecia, mientras que el cierre del día tendrá como protagonista a México, que recibirá a Ecuador en el Estadio Azteca en otro de los encuentros más esperados de esta fase eliminatoria.

Costa de Marfil y Noruega disputarán su compromiso en el AT&T Stadium, también conocido como Dallas Stadium, uno de los escenarios más modernos e imponentes de Estados Unidos. El recinto, ubicado en Arlington, Texas, cuenta con una capacidad para 70.649 espectadores y será el encargado de recibir este trascendental partido del Mundial 2026.

AT&T Stadium: uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos

El AT&T Stadium está ubicado en Arlington, Texas, y es la casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más populares de la NFL. Inaugurado en 2009, rápidamente se convirtió en uno de los estadios más modernos del mundo gracias a su infraestructura, su enorme pantalla central y la tecnología de primer nivel que ofrece para los grandes eventos deportivos.

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Además de recibir partidos de futbol americano, el recinto ha sido sede de importantes competiciones internacionales de fútbol y de espectáculos de alcance mundial. También albergó WrestleMania 32 en 2016, evento que estableció un récord de asistencia para la WWE, consolidando al estadio como uno de los escenarios deportivos y de entretenimiento más emblemáticos de Estados Unidos.

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