Quién es Lionel Mpasi: perfil, estadísticas y presente del arquero de RD Congo en el Mundial 2026

A sus 31 años, Lionel Mpasi aterriza en el Mundial 2026 como uno de los nombres a seguir en RD Congo, con un buen presente en el Le Havre y el rodaje necesario para adueñarse del arco.

Lionel Mpasi se presenta en esta Copa del Mundo como un guardameta de perfil bajo, pero con una actualidad que lo vuelve una pieza clave para RD Congo. Activo en el Le Havre y con minutos recientes en su selección, su nombre ganó peso justo en la previa del debut mundialista.

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El portero nacido en Francia viene de colgar el cero en el amistoso ante Dinamarca del 3 de junio, una señal importante para un combinado que suele competir desde el orden defensivo. Buena parte de su valor actual está en la confianza que transmite bajo los tres postes.

Después de varios años con continuidad en el futbol francés, Mpasi llega a esta cita con experiencia acumulada y una base competitiva sólida. RD Congo necesita seguridad atrás para potenciar un plan de partidos cerrados y transiciones rápidas.

Lionel Mpasi jugando en Congo (Getty Images)

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Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Lionel Mpasi?

Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1994.

1 de agosto de 1994. Lugar de nacimiento: Meaux, Francia.

Meaux, Francia. Edad actual: 31 años.

31 años. Nombre en registros públicos: Lionel M’Pasi N’Zau.

Estadísticas y presente en Le Havre

Lionel Mpasi milita en el Le Havre, club al que se incorporó el 13 de julio de 2025. En el arranque de la temporada 2025 de la Ligue 1, estos son sus números:

Partidos jugados: 4.

4. Titularidades: 3.

3. Minutos: 315.

315. Arcos en cero: 1.

1. Atajadas: 15.

15. Porcentaje de atajadas: 88%.

88%. Goles concedidos: 2.

2. Calificación promedio: 7.2.

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Su recorrido reciente también muestra constancia. Entre 2020 y 2025 sostuvo campañas con bastante rodaje en el fútbol francés, especialmente en la Ligue 2, donde tuvo un pico de 37 partidos y 14 arcos en cero en 2021. Llega a la Copa del Mundo con una base competitiva real y comprobada.

El camino de Lionel Mpasi en la Selección de RD Congo

Mpasi también cuenta con actividad fresca a nivel internacional. El 3 de junio de 2026 disputó el amistoso RD Congo 0-0 Dinamarca, donde completó 95 minutos, realizó 2 atajadas y mantuvo su arco invicto.

Eliminatorias de la CAF 2023: 4 partidos, 4 titularidades, 360 minutos y 2 arcos en cero.

4 partidos, 4 titularidades, 360 minutos y 2 arcos en cero. Copa Africana de Naciones 2025: 3 partidos, 3 titularidades, 270 minutos, 2 arcos en cero y 1 gol concedido.

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Ese recorrido internacional reciente lo deja bien posicionado de cara al torneo. Mpasi se presenta en el Mundial 2026 con rodaje real en RD Congo.

¿Qué rol tendrá Lionel Mpasi con RD Congo en el Mundial 2026?

Por actualidad y por sus últimos partidos con la selección, Lionel Mpasi aparece como el principal candidato para resguardar el arco de RD Congo, aunque sin que eso deba leerse como una confirmación inamovible. Su presencia en la alineación probable para el debut refuerza esa idea; es el guardameta mejor perfilado para iniciar el torneo.

El estreno ante Portugal está previsto para el miércoles en el Houston Stadium, y el contexto del equipo dirigido por Sébastien Desabre ayuda a entender por qué el arquero tiene tanto peso. RD Congo suele apostar por partidos cerrados, un bloque defensivo férreo y transiciones rápidas, un libreto en el que el portero necesita responder con seguridad y concentración absoluta. No es un dato menor que la dupla de centrales conformada por Chancel Mbemba y Axel Tuanzebe haya concedido apenas 0.60 goles por 90 minutos en la clasificación reciente: detrás de esa estructura, Mpasi encaja como la opción más lógica para sostener el plan táctico.

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Cotización, contrato y valor de mercado de Lionel Mpasi

Contrato vigente: con el Le Havre hasta el 30 de junio de 2027.

con el hasta el 30 de junio de 2027. Cotización: 400.00 mil euros.

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