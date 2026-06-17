Colombia se beneficia con el resultado del Portugal vs Congo

El empate entre Portugal y Congo termina por darle un gran beneficio a Colombia antes de debutar en el Mundial.

Sorpresivo resultado es el que dejó Portugal ante República del Congo, un empate 1-1 hace muchos cambios en el Grupo K y es que tanto el rival de los lusitanos como Uzbekistán se han visto como las selecciones de estos cuatro con menos oportunidades de clasificar. Sin embargo, lo que pasó hoy en el Houston Stadium le da un beneficio a Colombia.

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El conjunto cafetero tendrá su debut esta noche ante los uzbekos, otro de los equipos que poco figura en este Mundial 2026. Pero el hecho de que Portugal y el Congo repartieran puntos en este duelo de grupo, le pone las cosas un poco más fáciles a la escuadra de Colombia para conseguir el primer lugar de ese grupo.

Uzbekistán podría también dar la sorpresa como otros conjuntos lo han hecho, pero aquí el equipo fuerte liderado por figuras como Luis Díaz y James Rodríguez tiene las de ganar. En caso de sumar una victoria se irían como los primeros del Grupo K y de esa manera comenzar la ventaja ante uno de los rivales que podría ser el menos complicado de todos.

Tabla del Grupo K tras el empate de Portugal vs Congo

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¿Cómo llega Colombia y Uzbekistán?

Los uzbekos perdieron sus últimos dos partidos amistosos al enfrentarse a Canadá con un 2-0 y ante Países Bajos con un marcador de 2-1. Sin embargo, en su camino de estos duelos venció a Egipto y a Irán. Colombia por su parte llega con confianza tras derrotar a Costa Rica y a Jordania en sus últimos enfrentamientos de preparación.

En síntesis