¿Por qué no juega Rafael Leão en Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

El último día de la primera jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 llegó. Portugal abre la actividad del día enfrentando República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, USA con Cristiano Ronaldo como emblema. Los dirigidos por Roberto Martínez buscarán no pasar sobresaltos, teniendo a la mano el ejemplo de la igualdad 0-0 entre España y Cabo Verde.
En la alineación del elenco luso, algunas sorpresas. Rafael Leão, una de las estrellas de la ofensiva de esta nación y además un líder de goleo en el AC Milan de Italia, mirará el inicio del encuentro desde el banco de suplentes. Esto se debe a una decisión táctica del entrenador español, quien optó por utilizar a CR7 junto con Pedro Neto siendo solo dos referencias de ataque en el área rival.
Rafael Leão iniciará la Copa del Mundo 2026 desde la banca (Getty Images)
¿Cómo alinea Portugal contra RD Congo en el Mundial 2026?
- Diogo Costa
- Joao Cancelo
- Tomás Araujo
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Vitinha
- Bernardo Silva
- Bruno Fernandes
- Pedro Neto
- Cristiano Ronaldo
- DT: Roberto Martínez
Un antecedente que complica a Rafael Leão
El 6 de junio, en el amistoso que Portugal le ganó 2-1 a Chile, el delantero del AC Milan de Italia protagonizó un hecho disciplinario que pudo haber causado su ausencia en la alineación titular del debut ante RD Congo. Rafael Leão se peleó con el sudamericano Iván Román y vio la tarjeta roja, siendo castigado arbitralmente pero sin imposibilidades de sumar minutos en el Mundial 2026.
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En síntesis
- Rafael Leão suplente: iniciará en la banca ante RD Congo por decisión táctica.
- Cristiano Ronaldo titular: jugará junto a Pedro Neto en el NRG Stadium de Houston.
- 6 de junio: Portugal venció 2-1 a Chile con tarjeta roja para Rafael Leão.