¿Por qué no juega Rafael Leão en Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Roberto Martínez puso en la ofensiva a Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. Ni Joao Félix, ni Rafael Leão estarán desde el inicio ante RD Congo.

El último día de la primera jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 llegó. Portugal abre la actividad del día enfrentando República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, USA con Cristiano Ronaldo como emblema. Los dirigidos por Roberto Martínez buscarán no pasar sobresaltos, teniendo a la mano el ejemplo de la igualdad 0-0 entre España y Cabo Verde.

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En la alineación del elenco luso, algunas sorpresas. Rafael Leão, una de las estrellas de la ofensiva de esta nación y además un líder de goleo en el AC Milan de Italia, mirará el inicio del encuentro desde el banco de suplentes. Esto se debe a una decisión táctica del entrenador español, quien optó por utilizar a CR7 junto con Pedro Neto siendo solo dos referencias de ataque en el área rival.

Rafael Leão iniciará la Copa del Mundo 2026 desde la banca (Getty Images)

¿Cómo alinea Portugal contra RD Congo en el Mundial 2026?

Diogo Costa

Joao Cancelo

Tomás Araujo

Renato Veiga

Nuno Mendes

Joao Neves

Vitinha

Bernardo Silva

Bruno Fernandes

Pedro Neto

Cristiano Ronaldo

DT: Roberto Martínez

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Un antecedente que complica a Rafael Leão

El 6 de junio, en el amistoso que Portugal le ganó 2-1 a Chile, el delantero del AC Milan de Italia protagonizó un hecho disciplinario que pudo haber causado su ausencia en la alineación titular del debut ante RD Congo. Rafael Leão se peleó con el sudamericano Iván Román y vio la tarjeta roja, siendo castigado arbitralmente pero sin imposibilidades de sumar minutos en el Mundial 2026.

En síntesis