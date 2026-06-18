Heung-Min Son, Kim Min-jae y Kang-in Lee: las principales de las figuras de la selección de Corea del Sur

Corea del Sur busca ser una de las gratas revelaciones de la Copa del Mundo. La selección asiática se enfrenta este miércoles a México en el Estadio Akron de Guadalajara con el claro objetivo de conseguir una victoria de peso que les permita clasificar a la próxima instancia bajo el ala de una platilla que cuenta con figuras de primer nivel.

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Heung-Min Son, Kim Min-jae y Kang-in Lee son, sin dudas las tres figuras más importantes de Corea del Sur. El rival del Tri cuenta con nivel alto en cada una de sus líneas, hecho que los transforma en un equipo muy sólido, capaz de ser un dolor de cabeza para cualquiera que los enfrente.

Por el lado de Son, con un largo recorrido en el futbol de Europa, actualmente brilla en el LAFC de la MLS, pero mantiene su liderazgo en la selección con un rendimiento sobresaliente. Por el lado de Min-jae, su salto al Bayern Múnich lo convirtió en un pilar de su seleccionado y una pieza inamovible.

Por último, aparece Kang-in Lee. El extremo no suma demasiado minutos como titular en el París Saint-Germain, pero es una fija en la alineación titular de su selección. El objetivo es que el joven de 25 años sea el abanderado de la nueva generación con su estilo interesante de velocidad y determinación para desafiar a las defensas rivales.

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Heung-Min Son: la experiencia de la capitanía y jerarquía asegurada

Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1992.

8 de julio de 1992. Edad actual: 33 años.

33 años. Posición principal: delantero.

delantero. Club actual: LAFC.

LAFC. Llegada al club: 6 de agosto de 2025.

6 de agosto de 2025. Contrato vigente: hasta el 31 de diciembre de 2027.

Kim Min-jae: la solidez defensiva que todo equipo necesita

Fecha de nacimiento: 15 de noviembre de 1996.

15 de noviembre de 1996. Edad actual: 29 años.

29 años. Posición principal: defensa central.

defensa central. Club actual: Bayern Múnich.

Bayern Múnich. Llegada al club: 18 de julio de 2023.

18 de julio de 2023. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2028.

Kang-in Lee: el desequilibrio y el atrevimiento de una joven estrella

Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 2001.

19 de febrero de 2001. Edad actual: 25 años.

25 años. Posición principal: extremo.

extremo. Club actual: París Saint-Germain.

París Saint-Germain. Llegada al club: 8 de julio de 2023.

8 de julio de 2023. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2028.

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En síntesis