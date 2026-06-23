Adéntrate en el currículum del juez que tendrá en sus manos el choque nocturno entre dos ásperos seleccionados.

Por las aspiraciones de unos y otros, el duelo que protagonizarán Colombia y RD Congo este martes en suelo mexicano será sin dudas uno de los más disputados del día. Ninguna de las dos selecciones tiene asegurado aún su lugar en la próxima ronda del Mundial 2026, y hoy se la jugarán ‘a todo o nada’ en busca de llevarse los tres puntos.

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Considerando el tipo de partido que se espera se desarrolle esta noche en Guadalajara, FIFA escogió a Maurizio Mariani como árbitro principal para el compromiso. El réferi italiano de 44 años de edad estará al frente del juego que cerrará la jornada 2 del Grupo K de esta Copa del Mundo, junto a un selecto grupo de asistentes.

Maurizio Mariani es uno de los jueces más prestigiosos de la Serie A de Italia, y con excelentes referencias de la UEFA. Nació en febrero de 1982 en Roma, y ejerce su profesión desde muy chico. A los 16 años comenzó a arbitrar partidos de futbol en campeonatos menores en su país natal, donde ya tenía claro cuál era el gran sueño de su vida.

Colombia-Congo será dirigido por Maurizio Mariani [Foto: Getty]

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Tras un crecimiento sostenido en categorías juveniles, debutó en Primera División a los 31 años, en 2013, arranco a construir un perfil que sería respetado por el medio futbolero. En 2019 se convirtió en réferi internacional FIFA, con 37 años de edad, y a partir de allí es usual verlo conduciendo partidos de Champions League y otros torneos del continente.

En uno de sus más grandiosos logros a nivel laboral, Maurizio Mariani fue elegido este año para dirigir la final de la Conference League, entre Rayo y Crystal Palace. Como lo esperaba la Confederación, el juez italiano estuvo a la altura de las expectativas y después de ese partido se ‘ganó’ su lugar en el reto más importante de su trayectoria.

El Mundial 2026 es su primera presencia mundialista, siendo un nombre ejemplar no solo en Europa sino también reconocido del otro lado del océano. En CONMEBOL también tienen buenas cartas del colegiado, ya que por un intercambio entre federaciones pudo dirigir en la última Copa América. Allí recibió el visto bueno de los sudamericanos.

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La preparación arbitral de Maurizio Mariani estuvo acompañada por dos curiosidades. Cuando era chico jugaba como portero en categorías juveniles, ganando una experiencia crucial en lo que es el conocimiento dentro del campo de juego. Luego cambió la pelota por el silbato. Además, de joven estudió en una academia naval militar, pues esa era su ambición en sus primeros años de adolescente. Sin embargo, luego conoció la dirección arbitral y se enfocó en eso de por vida.

La terna arbitral completa de Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026:

Así está conformado el equipo arbitral del juego del Grupo K para el partido de esta noche: