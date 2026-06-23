La Selección Colombia viene de lucirse en su presentación oficial en la fase de grupos del Mundial 2026, y esta noche buscará su segundo triunfo consecutivo en el certamen. Para poder volver a sumar de a tres y sellar su clasificación a la próxima fase, la escuadra sudamericana deberá superar a República del Congo, su rival de este martes.
La ‘Tricolor’ llega a este compromiso tras vencer por 3-1 a Uzbekistán en su debut en el torneo, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jamilton Campaz. Con esa victoria, los dirigidos por Nestor Lorenzo se colocan en el 2° lugar del Grupo K, con 3 puntos, solo por detrás de Portugal que ostenta seis.
Por su parte, los ‘Leopardos’ vienen de igualar 1-1 con Portugal en su estreno oficial en la competencia, con la anotación de Yoanne Wissa. De ese modo, el conjunto de Sébastien Desabre se ubica en la 3° posición del Grupo K, con 2 unidades, justo por detrás de su oponente de turno Colombia.
Colombia va por más en este Mundial 2026 [Foto: Getty]
Cuándo y a qué hora juegan Colombia vs. Congo por el Mundial 2026:
El partido Colombia vs. Congo se llevará a cabo HOY martes 23 de junio, a partir de las 20.00 horas del Centro de México (21.00 hora COL y 20.00 hora local). El encuentro tendrá lugar en el Estadio Akron de Guadalajara, en Zapopán-Jalisco, siendo el primer juego del Grupo K que se celebra en este recinto mexicano.
“Prenda la radio, encienda la tele”: letra completa de “El ritmo que nos une”, la canción de la Selección Colombia
Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Congo por el Mundial 2026:
En México, el partido Colombia vs. Congo se podrá ver por múltiples pantallas. Por televisión será transmitido en las señales de TUDN, Azteca 7 y Canal 5, mientras que por streaming lo pasarán el Pase Mundial de ViX Premium y Azteca Deportes Network.
Por otro lado, estas serán las transmisiones del juego en otros países del continente y el exterior:
- Argentina: TyC Sports, DSports, DGo, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, TigoSports y Entel TV.
- Brasil: SporTV, Globo, GloboPlay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y CazeTV.
- Chile: DSports, DGo y Paramount+.
- Colombia: DSports, DGo, Paramount+, Disney+ Premium, Caracol TV, RCN Television, RCN En Vivo, ditu y Caracol Play.
- Costa Rica: FOX+.
- El Salvador: Canal 4, TCS GO, FOX y TigoSports.
- España: DAZN y Movistar+.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, FOX One y SiriusXM FC.
- Guatemala: TigoSports.
- Honduras: TigoSports, FOX, Telecadena 7 y 4, y DTVC+.
- Jamaica: Bluu, Television y RushSports.
- Nicaragua: TigoSports, Canal 10 y FOX.
- Panamá: TigoSports y FOX.
- Paraguay: GEN y Trece.
- Perú: DSports, DGo, América Televisión, TV 360 y Paramount+.
- Puerto Rico: FOX Sports 1, NAICOM y Telemundo.
- República Dominicana: Pio Deportes.
- Uruguay: AUF TV, DSports, DGo y Paramount+.
- Venezuela: DSports, DGo, Disney+ Premium e Inter.