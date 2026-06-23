Entérate qué canales y plataformas pasarán el segundo compromiso de la 'Sele' en esta Copa del Mundo.

La Selección Colombia viene de lucirse en su presentación oficial en la fase de grupos del Mundial 2026, y esta noche buscará su segundo triunfo consecutivo en el certamen. Para poder volver a sumar de a tres y sellar su clasificación a la próxima fase, la escuadra sudamericana deberá superar a República del Congo, su rival de este martes.

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La ‘Tricolor’ llega a este compromiso tras vencer por 3-1 a Uzbekistán en su debut en el torneo, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jamilton Campaz. Con esa victoria, los dirigidos por Nestor Lorenzo se colocan en el 2° lugar del Grupo K, con 3 puntos, solo por detrás de Portugal que ostenta seis.

Por su parte, los ‘Leopardos’ vienen de igualar 1-1 con Portugal en su estreno oficial en la competencia, con la anotación de Yoanne Wissa. De ese modo, el conjunto de Sébastien Desabre se ubica en la 3° posición del Grupo K, con 2 unidades, justo por detrás de su oponente de turno Colombia.

Colombia va por más en este Mundial 2026 [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Colombia vs. Congo por el Mundial 2026:

El partido Colombia vs. Congo se llevará a cabo HOY martes 23 de junio, a partir de las 20.00 horas del Centro de México (21.00 hora COL y 20.00 hora local). El encuentro tendrá lugar en el Estadio Akron de Guadalajara, en Zapopán-Jalisco, siendo el primer juego del Grupo K que se celebra en este recinto mexicano.

Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Congo por el Mundial 2026:

En México, el partido Colombia vs. Congo se podrá ver por múltiples pantallas. Por televisión será transmitido en las señales de TUDN, Azteca 7 y Canal 5, mientras que por streaming lo pasarán el Pase Mundial de ViX Premium y Azteca Deportes Network.

Por otro lado, estas serán las transmisiones del juego en otros países del continente y el exterior:

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