En esta nota resolvemos uno de los interrogantes de los fanáticos de la 'Tricolor' y de todo Sudamérica.

Acompañado por una multitud de simpatizantes en las tribunas, Colombia saldrá al terreno de juego este martes en busca de regalarle otra alegría mása su fiel afición. La ‘Tricolor’ se verá las caras ante RD Congo en un nuevo desafío de fase de grupos, que no debe subestimar para no llevarse sorpresa alguna en este Mundial 2026.

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El conjunto de Nestor Lorenzo inició con el pie derecho su camino en esta nueva edición de la Copa del Mundo: debutó con un 3-1 ante Uzbekistán, en su primer partido en el Grupo K. No obstante, no fue un trámite sencillo y el equipo tuvo que trabajar más de la cuenta para conseguir la victoria ante el combinado asiático.

La jornada 2 de esta zona ya ha comenzado: en la previa del juego de la ‘Sele’ Portugal ganó y en este caso goleó 5-0 a Uzbekistán, doblete de Cristiano Ronaldo incluido. Con ese resultado, la tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026 se ha puesto al rojo vivo y le mete presión a Colombia ante sus pares de Congo.

Luis Díaz encabeza la ilusión colombiana [Foto: Getty]

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En estos momentos y antes del duelo de esta noche, Portugal marcha 1° con 6 puntos (y un partido más), mientras que Colombia marcha 2° con 3 puntos (y un partido menos). Por detrás, RD Congo se estaciona 3° con 1 punto a falta de jugar hoy, y en último puesto aparece Uzbekistán 4° con 0 puntos y dos encuentros jugados.

Bajo estas circunstancias, la ‘Tricolor’ clasificará a 16avos de final si logra la victoria ante RD Congo este martes por la noche. En caso de sumar de a tres, igualaría la línea de Portugal, y según por cuántos goles gane se sabrá si queda líder o escolta. En la última fecha, se cruza ante el equipo de CR7 para definir el liderato.

Ahora bien, el escenario de la Selección Colombiana cambiaría en otros resultados. Si pierde, comprometerá su clasificación a la próxima fase del Mundial 2026, pese a haber ganado el primer partido. Si empata, es probable que termine pasando de ronda, pero podría caer en una llave más complicada en la fase final del torneo.