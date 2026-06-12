Quién es Orlando Gill: perfil, estadísticas y presente del arquero de Paraguay en el Mundial 2026

De San Lorenzo de Almagro a Estados Unidos para representar a Paraguay: la historia detrás del arquero Orlando Gill.

Orlando Gill se metió de lleno en la conversación futbolera por una razón concreta: ser el portero titular en el debut mundialista de Paraguay ante Estados Unidos en este 2026. El arquero guaraní atraviesa un presente de mucha continuidad, con minutos, porterías en cero y respaldo en su club y su país.

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El guardameta de San Lorenzo viene de afirmarse como una pieza fuerte del equipo azulgrana y su crecimiento ya dejó de ser una promesa. Entre su rendimiento en el futbol argentino y su aparición cada vez más firme en el proceso de Gustavo Alfaro, se instaló como uno de los nombres a seguir.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Orlando Gill?

Orlando Gill se ganó su lugar a fuerza de buenas actuaciones (Getty Images)

Nombre completo: Orlando Daniel Gill Noldín.

Orlando Daniel Gill Noldín. Fecha de nacimiento: 11 de junio de 2000.

11 de junio de 2000. Lugar de nacimiento: San Lorenzo, Paraguay.

San Lorenzo, Paraguay. Edad: 26 años.

26 años. Nacionalidad: paraguaya.

paraguaya. Posición: arquero.

arquero. Perfil: zurdo.

zurdo. Formación juvenil: Club 13 de Junio de Reducto.

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Nacido en la ciudad de San Lorenzo, Orlando Gill fue construyendo su camino desde Paraguay hasta abrirse lugar en el futbol de Argentina. Hoy, ya instalado entre el Club Atlético San Lorenzo de Almagroy la Selección de Paraguay, atraviesa la etapa más fuerte de su carrera en plena dinámica del Mundial 2026.

Estadísticas y presente de Orlando Gill en San Lorenzo

Primera División de Argentina 2026: 14 partidos, 14 como titular, 1,260 minutos, 9 porterías en cero y 11 goles recibidos.

14 partidos, 14 como titular, 1,260 minutos, 9 porterías en cero y 11 goles recibidos. Copa Sudamericana 2026: 6 partidos, 6 como titular, 540 minutos, 2 porterías en cero y 5 goles recibidos.

6 partidos, 6 como titular, 540 minutos, 2 porterías en cero y 5 goles recibidos. Llegada al club: 1 de enero de 2025.

Orlando Gill llega desde un tramo de muchísima continuidad. En San Lorenzo se adueñó del arco y diversos reportes ya lo ubican como titular indiscutible y en su mejor momento futbolístico. Los números acompañan esa lectura: juega todos los minutos, suma varias porterías en cero y transmite mucha seguridad.

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En esa consolidación aparece una figura central: Miguel Ángel Russo. El propio arquero contó que el difundo DT lo hizo debutar en un amistoso en Uruguay y luego decidió sostenerlo en el puesto, sin salir a buscar otro guardameta. Ese respaldo terminó siendo decisivo para que pasara de apuesta a realidad.

El camino de Orlando Gill en la Selección de Paraguay

Último partido: Paraguay 4-0 Nicaragua, el 5 de junio de 2026.

Paraguay 4-0 Nicaragua, el 5 de junio de 2026. Otro registro en 2026: Grecia 0-1 Paraguay, el 27 de marzo de 2026.

Grecia 0-1 Paraguay, el 27 de marzo de 2026. Eliminatorias CONMEBOL 2026: 1 partido como titular, con portería en cero.

¿Qué rol tendrá en Paraguay para el Mundial 2026?

Orlando Gill llega con serias opciones de mantenerse como titular durante toda la Copa del Mundo 2026, más allá de decir presente en el debut. En la consideración de Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico, el guardameta de San Lorenzo está un escalón encima de Roberto Fernández y Gastón Olveira.

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