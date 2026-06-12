Tras el suceso del pulpo Paul en Sudáfrica 2010, más de una década después llega un nuevo personaje para vaticinar lo que sucederá en la Copa del Mundo.

Muchos aficionados del futbol recuerdan la mística del famoso pulpo Paul que predecía a la perfección los resultados del Mundial 2010. En aquella ocasión, el animal acuático pasó a la historia por su impresionante porcentaje de acierto, algo que se buscará repetir en la Copa del Mundo 2026 con La Cabra de Bolavip.

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La Cabra de Bolavip predijo una victoria de Estados Unidos sobre Paraguay

En una idea puramente exclusiva generada por Bolavip, bajo la creación de la Inteligencia Artificial, el animal es colocado delante de dos canastos llenos de pasto y su única misión es elegir un ganador del encuentro. Para el debut que tendrán este viernes Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium, La Cabra se decantó por una victoria de los Yankees.

Para esta ocasión, vale destacar que no hay empate posible, por lo que se espera que, para las instancias en las que se disputen los encuentros a eliminación directa, La Cabra se termine inclinando por quien avanza de fase, sin la necesidad de especificar la forma.

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Para el encuentro de Estados Unidos y Paraguay, el local es el gran favorito a quedarse con el encuentro. Por jugar en su casa y ante su gente, se espera que el pronóstico de La Cabra se cumpla con la labor bien realizada de los comandados por Mauricio Pochettino.

El horario del inicio del encuentro está pautado para las 19:00 horas (Ciudad de México). Sin embargo, los espectadores podrán disfrutar de la ceremonia inaugural desde las 17:30 horas con múltiples artistas de primer nivel encargados de brindar un gran show.

En síntesis

Victoria de Estados Unidos ante Paraguay fue predicha por La Cabra de Bolavip.

ante Paraguay fue predicha por La Cabra de Bolavip. SoFi Stadium será la sede del debut del equipo de Mauricio Pochettino este viernes.

será la sede del debut del equipo de Mauricio Pochettino este viernes. 19:00 horas (CDMX) arrancará el partido, luego de la ceremonia inaugural a las 17:30.