Quién es Pierre Ghislain, el árbitro del Panamá vs Croacia

El originario de Gabón, Pierre Ghislain será quien dirija el partido entre Panamá y Croacia el día de hoy.

A partir de las 17:00 horas del centro de México, Panamá y Croacia se enfrentarán por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan al Estadio de Toronto con la urgencia de sumar tras sus respectivos debuts, buscando un resultado positivo en el Grupo L que les permita mantener vivas las aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final.

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¿Quién es Pierre Ghislain?

Para este encuentro, la FIFA designó al gabonés Pierre Ghislain Atcho como árbitro principal. Nacido el 10 de octubre de 1992 en Gabón, Atcho es uno de los jueces con mayor proyección y respeto dentro de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y cuenta con la insignia FIFA desde 2018.

Su historia en el arbitraje comenzó durante 2010. Con un ascenso firme, inició su carrera en las ligas locales de su país y se convirtió rápidamente en uno de los jueces más jóvenes en debutar en la máxima categoría del fútbol gabonés, destacando por su autoridad y templanza en el terreno de juego.

Con el paso de los años fue ganando protagonismo a nivel internacional hasta consolidarse como uno de los árbitros de referencia de su continente. Su trayectoria incluye participaciones en exigentes torneos juveniles africanos, prestigiosas competencias de clubes de la CAF y la histórica conducción de instancias definitivas en la Copa Africana de Naciones.

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¿Cómo ha sido su carrera arbitral?

Además de su participación en torneos africanos de máxima presión, Pierre Ghislain Atcho también ha estado presente en citas globales de la FIFA, como el Mundial Sub-17 de 2023 celebrado en Indonesia. Esa experiencia internacional le permitió sumar un enorme rodaje en competencias de alto nivel absoluto bajo el amparo de la máxima entidad del fútbol.

Entre sus antecedentes más recientes figura su debut oficial en este Mundial 2026 dirigiendo el atractivo cruce entre Irak y Noruega. Gracias a este notable rendimiento y consistencia, fue el elegido para impartir justicia en el trascendental choque del día de hoy entre panameños y croatas.

Entre todas sus actuaciones tiene un total de 80 tarjetas amarillas en su trayectoria y 3 expulsiones.

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El cuerpo arbitral para Panamá vs. Croacia

Árbitro: Pierre Ghislain Atcho (Gabón)

Pierre Ghislain Atcho (Gabón) Asistente 1: Boris Ditsoga (Gabón)

Boris Ditsoga (Gabón) Asistente 2: Amos Abeigne Ndong (Gabón)

Amos Abeigne Ndong (Gabón) Cuarto árbitro: Amin Mohamed (Egipto)

Amin Mohamed (Egipto) Quinto árbitro: Patrick Mbaïa (Gabón)

Patrick Mbaïa (Gabón) VAR: Haythem Guirat (Túnez)

Haythem Guirat (Túnez) AVAR: Maria Rivet (Mauricio)

Maria Rivet (Mauricio) SVAR: Carine Fomo (Camerún)

Los torneos internacionales que dirigió Pierre Ghislain Atcho

Copa Africana de Naciones Sub-17 (2019)

Copa Africana de Naciones Sub-23 (2019)

Copa Africana de Naciones Sub-20 (2021)

Copa Árabe de la FIFA (2021)

Campeonato de Naciones Africanas – CHAN (2022)

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Indonesia (2023)

Eliminatorias Africanas para el Mundial 2026

Copa Africana de Naciones en Costa de Marfil (2024)

Copa Africana de Naciones en Marruecos (2025)

Torneos de clubes en los que impartió justicia

CAF Champions League (Liga de Campeones de África)

(Liga de Campeones de África) CAF Confederation Cup (Copa de Confederación de la CAF)

(Copa de Confederación de la CAF) Supercopa de la CAF (Edición 2023)

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En síntesis