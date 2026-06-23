Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Croacia por el Grupo L del Mundial 2026: TV y streaming online

Panamá y Croacia se enfrentan este martes por el Mundial 2026. Ambas selecciones vienen de perder en su debut en el torneo.

Panamá y Croacia se enfrentan hoy en el tercer partido de este martes 23 de junio por la Fase de Grupos del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Toronto y comienza a partir de las 17:00hs (Ciudad de México).

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Ambas selecciones perdieron en su debut en la Copa del Mundo, por lo que este es un partido clave tanto para Panamá como para Croacia buscando conseguir su primer triunfo en el torneo que les dé posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

Por dónde ver el partido

El partido de este martes 23 de junio entre Panamá y Croacia no es transmitido por televisión abierta en México. Sin embargo, el juego puede verse a través de la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial. A continuación, la información en otros países.

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: Tyc Sports, DSports, Flow y Paramount+.

Tyc Sports, DSports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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La actualidad de ambas selecciones

Por el lado de la selección caribeña, Panamá viene de perder por 1-0 con Ghana. El partido ante los africanos parecía que terminaba en empate, pero los Canaleros sufrieron el gol en el minuto 95. Como noticia negativa es que Adalberto Carrasquilla todavía no puede jugar al no haber recuperado de la lesión.

Por su parte, Croacia cayó por 4-2 ante Inglaterra en el debut del Mundial. En principio este era un resultado que podía darse y el conjunto europeo aspira a ganarle tanto a Panamá como a Ghana para clasificar a los dieciseisavos del torneo.

En síntesis

Panamá y Croacia se enfrentan hoy martes 23 de junio en el Mundial 2026.

se enfrentan hoy martes 23 de junio en el Mundial 2026. En México el partido se transmitirá en exclusiva por la plataforma ViX Premium .

el partido se transmitirá en exclusiva por la plataforma . El mediocampista Adalberto Carrasquilla es baja con Panamá debido a una lesión.