Quién es Said Martínez, el árbitro de Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Inglaterra y Ghana se enfrentarán por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan con tres puntos tras ganar en su debut y buscarán una nueva victoria que les permita asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.
Para este encuentro, la FIFA designó al hondureño Said Martínez como árbitro principal. Nacido el 7 de agosto de 1991 en Tocoa, Colón, Martínez es uno de los jueces más reconocidos de la Concacaf y cuenta con la insignia FIFA desde 2017.
Said Martínez dirigiendo ante Toluca (Getty Images)
Su historia en el arbitraje comenzó desde muy joven. Inspirado por su padre, quien también fue árbitro, inició su carrera en Honduras y se convirtió en el juez más joven en debutar en la Liga Nacional de Futbol Profesional de Honduras, con apenas 18 años.
Con el paso de los años fue ganando protagonismo a nivel internacional hasta consolidarse como uno de los árbitros de referencia de la región. Su trayectoria incluye participaciones en torneos juveniles, competencias continentales y la Copa del Mundo de Qatar 2022 como cuarto árbitro.
Además de su participación en Mundiales y torneos de Concacaf, Said Martínez también ha estado presente en los Juegos Olímpicos, uno de los eventos importantes del calendario internacional. Esa experiencia le permitió sumar rodaje en competencias de alto nivel organizadas por FIFA.
Entre sus antecedentes también figura la dirección de partidos de la Selección Mexicana en la Copa Oro de la Concacaf. Gracias a estos antecedentes, fue elegido para estar en el Mundial 2026.
El cuerpo arbitral para Inglaterra vs. Ghana
- Árbitro: Said Martínez (Honduras)
- Asistente 1: Walter López (Honduras)
- Asistente 2: Christian Ramírez (Honduras)
- Cuarto árbitro: Ma Ning (China)
- Quinto árbitro: Zhou Fei (China)
- VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)
- AVAR: Erick Miranda (México)
- SVAR: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita)
Los torneos internacionales que dirigió Said Martínez
- Campeonato Sub-17 de la Concacaf 2017
- Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2018
- Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018
- Campeonato Sub-17 de la Concacaf 2019
- Copa Mundial Sub-20 de Polonia 2019
- Copa Oro de la Concacaf 2019
- Liga de Naciones de la Concacaf 2019-20
- Preolímpico de Concacaf 2020
- Copa Oro de la Concacaf 2021
- Eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Qatar 2022
- Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2022
- Copa Mundial de Qatar 2022 (cuarto árbitro)
- Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23
- Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23
- Copa Oro de la Concacaf 2023
Torneos de clubes en los que impartió justicia
- Leagues Cup
- Campeones Cup
- Liga de Campeones de la Concacaf
- Liga Concacaf
En sintesis
- El hondureño Said Martínez será el árbitro principal del partido entre Inglaterra y Ghana.
- El réferi Said Martínez cuenta con la prestigiosa insignia internacional FIFA desde el año 2017.
- Los árbitros Walter López y Christian Ramírez completan la terna hondureña como jueces asistentes.