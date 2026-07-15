Conoce qué dice el reglamento de la FIFA respecto a una hipotética igualdad en el juego decisivo.

¡La hora de la verdad! Luego de más de cien partidos, llegó el momento de la definición: este domingo se jugará la gran final del Mundial 2026. La línea de meta está a la vuelta de la esquina y dos grandes equipos se disputarán la gloria. España y Argentina van por otra epopeya en el campeonato más prestigioso de todos a nivel selecciones.

Publicidad

A la final de la Copa del Mundo llegan los mejores y ambos han hecho méritos suficientes para ocupar este lugar privilegiado y mantener viva la ilusión de ganar el título. Pero además, son dos países que ya tienen este trofeo en sus vitrinas: unos más y otros menos, pero tanto España como Argentina saben cómo jugar estos partidos cruciales.

La ‘Furia Roja’ y la ‘Albiceleste’ son potencias en el ámbito del futbol, pero en este caso se le suma que ambos poseen una nueva “generación dorada” con talento joven. Argentina ya lo demostró en el Mundial pasado, mientras que España lo hizo en la última Eurocopa. Son camadas de enorme presente y sobre todo muchísimo futuro.

En este contexto, si bien España llega con mejores sensaciones en el juego colectivo, estamos platicando de un encuentro que será muy parejo y equilibrado en el campo. Así, el reglamento de la FIFA establece un criterio de desempate en caso de igualdad tras los noventa minutos del encuentro, que hay que saber para la final del Mundial 2026.

Publicidad

Para evitar confusiones entre los fans, la organización del Mundial 2026 ha dispuesto sostener el sistema de competición utilizado en las instancias anteriores del torneo. De este modo, habrá un tiempo extra de treinta minutos adicionales (dos tiempos de quince cada uno) si el enfrentamiento entre España y Argentina finaliza en tablas.

El equipo que conduce Lionel Scaloni tendrá recuerdos cercanos de estas circunstancias. Es que la edición anterior de la Copa también se fue al alargue -Argentina y Francia habían igualado 2 a 2 en tiempo regular y en la prórroga marcaron uno más cada uno-. Aquel partido siguió empatado y se terminó definiendo en tiros penales.

Siguiendo esta línea, España llegará con más descanso a la final del próximo domingo, no solo por haber jugado 24 horas antes la semifinal sino por su performance en el Mundial 2026. Gracias a no haber ido a ningún tiempo extra, tiene menos minutos en el lomo que Argentina, que fue a varios. Será un cruce extenuante ya que las grandes figuras también vienen de jugar más de cincuenta partidos con sus clubes en la temporada. ¿Quién pesará más?

Publicidad