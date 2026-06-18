Representante de Gil Mora asegura su futuro en Europa

La representante de Gil Mora dejó claro que al cumplir la mayoría de edad, el jugador de Xolos se iría a Europa.

Gilberto Mora está disputando ahora el Mundial con la Selección Mexicana, ya debutó como el futbolista más joven en esta justa deportiva, puesto que aún llega con 17 años de edad. Pero ante esta euforia por verlo en la Copa del Mundo el jugador ya tendría asegurado su futuro en Europa después de cumplir la mayoría de edad.

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Y es que este jueves, justo antes de que se midiera ante Corea del Sur, su representante, Rafaela Pimenta habló del futuro el jugador de Tijuana. El plan siempre ha sido que el futbolista pueda llegar a un equipo grande del Viejo Continente, pero el impedimento hasta el momento era que no cumplía los 18 años.

¿Gil Mora ya se va a Europa?

Gil cumple años el próximo 14 de octubre, por lo que aún le quedan unos meses para tener la mayoría de edad. Es por ello que estos momentos, tomando en cuenta que también está en el Mundial podrán ser clave para poder asegurar su futuro, por lo que su representante que ya llevó a Santiago Giménez a Europa, ahora va por Mora.

“También se va (a Europa) mas no es el momento justo, el momento correcto. Se escucha cuando estás viendo la tele, cuando entró: ‘Gil, Gil, Gil’, es muy especial, también lloró cuando inició el Himno, lloramos juntos, como yo digo siempre, el futbol se juega con el corazón, no sólo con la cabeza”. Rafaela Pimenta

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Por ahora no se revela a qué equipo podría irse, pero hay que mencionar que se hablaba del Real Madrid y el Barcelona, aunque viendo la manera en la que jugaba con Obed Vargas, una de las opciones también podría ser el Atlético de Madrid, aunque por el momento sólo han sido especulaciones de acuerdo a su futuro.

En síntesis