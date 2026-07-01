Las alineaciones del Bélgica vs Senegal

Continúan los partidos para conocer a los países que llegarán a los octavos de final, ya con varios clasificados, toca el turno de Bélgica y Senegal, donde una de estas dos escuadras se irá eliminada el día de hoy en los dieciseisavos del Mundial 2026.
El conjunto belga se enfrenta ante un equipo senegalés que goleó en su último encuentro y que ha venido de menos a más. Es además el actual subcampeón de la Copa Africana de Naciones. Por tanto, el equipo de Bélgica también hizo lo propio con Nueva Zelanda, así que ambos ya vienen de golear.
Es por ello que tanto Rudi García, como Pape Thiaw tienen que salir esta tarde con su mejor cuadro para poder conseguir el boleto a la siguiente ronda y no quedarse en el camino, por lo que es muy seguro que ambos vayan con sus estrellas de inicio.
Alineación de Bélgica
- Courtois
- Castagne
- Mechele
- Theate
- De Cuyper
- Tielemans
- Vanaken
- De Bruyne
- Doku
- Trossard
- De Ketelaere
Alineación de Senegal
- Diaw
- Diatta
- Niakhate
- Jakobs
- Pathe Ciss
- H. Diarra
- I. Gueye
- Pape Gueye
- Ndiaye
- Mané
- I. Sarr
Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Senegal por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online
En síntesis
- Bélgica y Senegal definen hoy su pase a los octavos de final del Mundial 2026.
- Thibaut Courtois destaca en la alineación probable de Bélgica para el partido de esta tarde.
- Sadio Mané liderará la posible formación titular de Senegal en los dieciseisavos del torneo.