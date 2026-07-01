Las alineaciones del Bélgica vs Senegal

Estas son las alineaciones con las que salen Bélgica y Senegal a pelear su boleto a octavos de final.

Continúan los partidos para conocer a los países que llegarán a los octavos de final, ya con varios clasificados, toca el turno de Bélgica y Senegal, donde una de estas dos escuadras se irá eliminada el día de hoy en los dieciseisavos del Mundial 2026.

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El conjunto belga se enfrenta ante un equipo senegalés que goleó en su último encuentro y que ha venido de menos a más. Es además el actual subcampeón de la Copa Africana de Naciones. Por tanto, el equipo de Bélgica también hizo lo propio con Nueva Zelanda, así que ambos ya vienen de golear.

Es por ello que tanto Rudi García, como Pape Thiaw tienen que salir esta tarde con su mejor cuadro para poder conseguir el boleto a la siguiente ronda y no quedarse en el camino, por lo que es muy seguro que ambos vayan con sus estrellas de inicio.

Alineación de Bélgica

Courtois

Castagne

Mechele

Theate

De Cuyper

Tielemans

Vanaken

De Bruyne

Doku

Trossard

De Ketelaere

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Alineación de Senegal

Diaw

Diatta

Niakhate

Jakobs

Pathe Ciss

H. Diarra

I. Gueye

Pape Gueye

Ndiaye

Mané

I. Sarr

En síntesis