¿Juega Romelu Lukaku? Las alineaciones de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica cierran la jornada del lunes con un prometedor duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Los comandados por Mauricio Pochettino están superando las expectativas como anfitriones y ahora tendrán una prueba de fuego en Seattle ante Los Diablos Rojos.
El seleccionado europeo viene de firmar una destacable remontada ante Senegal en 16avos de final y llegan con la confianza en alto. Una de las claves del equipo de Rudi García hasta ahora ha sido Romelu Lukaku.
Pese a no haber comenzado el torneo como titular, el atacante del Napoli registra dos goles y dos asistencias. Estos números lo colocan como pieza clave en la delantera y todo apunta a que será parte de la alineación inicial de Bélgica en los octavos de final.
Romelu Lukaku le marcó a Senegal y Nueva Zelanda (Getty Images)
Probable alineación de Estados Unidos
- Matt Freese
- Alex Freeman
- Chris Richard
- Tim Ream
- Antonee Robinson
- Tyler Adams
- Weston McKennie
- Christian Pulisic
- Malik Tillman
- Sergiño Dest
- Folarin Balogun
Probable alineación de Bélgica
- Thibaut Courtois
- Thomas Meunier
- Brandon Mechele
- Arthur Theate
- Timothy Castagne
- Youri Tielemans
- Kevin De Bruyne
- Nicolas Raskin
- Leandro Trossard
- Romelu Lukaku
- Jérémy Doku