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Mundial 2026

¿Juega Romelu Lukaku? Las alineaciones de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026

The Stars and Stripes buscan seguir haciendo historia en casa y su próximo obstáculo son los Diablos Rojos.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan por los octavos de final
© Getty ImagesEstados Unidos y Bélgica se enfrentan por los octavos de final

Estados Unidos y Bélgica cierran la jornada del lunes con un prometedor duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Los comandados por Mauricio Pochettino están superando las expectativas como anfitriones y ahora tendrán una prueba de fuego en Seattle ante Los Diablos Rojos.

El seleccionado europeo viene de firmar una destacable remontada ante Senegal en 16avos de final y llegan con la confianza en alto. Una de las claves del equipo de Rudi García hasta ahora ha sido Romelu Lukaku.

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Pese a no haber comenzado el torneo como titular, el atacante del Napoli registra dos goles y dos asistencias. Estos números lo colocan como pieza clave en la delantera y todo apunta a que será parte de la alineación inicial de Bélgica en los octavos de final.

Romelu Lukaku le marcó a Senegal y Nueva Zelanda (Getty Images)

Romelu Lukaku le marcó a Senegal y Nueva Zelanda (Getty Images)

Probable alineación de Estados Unidos

  • Matt Freese
  • Alex Freeman
  • Chris Richard
  • Tim Ream
  • Antonee Robinson
  • Tyler Adams
  • Weston McKennie
  • Christian Pulisic
  • Malik Tillman
  • Sergiño Dest
  • Folarin Balogun

Probable alineación de Bélgica

  • Thibaut Courtois
  • Thomas Meunier
  • Brandon Mechele
  • Arthur Theate
  • Timothy Castagne
  • Youri Tielemans
  • Kevin De Bruyne
  • Nicolas Raskin
  • Leandro Trossard
  • Romelu Lukaku
  • Jérémy Doku
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Leandro Barraza
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