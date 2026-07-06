¿Juega Romelu Lukaku? Las alineaciones de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica cierran la jornada del lunes con un prometedor duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Los comandados por Mauricio Pochettino están superando las expectativas como anfitriones y ahora tendrán una prueba de fuego en Seattle ante Los Diablos Rojos.

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El seleccionado europeo viene de firmar una destacable remontada ante Senegal en 16avos de final y llegan con la confianza en alto. Una de las claves del equipo de Rudi García hasta ahora ha sido Romelu Lukaku.

Pese a no haber comenzado el torneo como titular, el atacante del Napoli registra dos goles y dos asistencias. Estos números lo colocan como pieza clave en la delantera y todo apunta a que será parte de la alineación inicial de Bélgica en los octavos de final.

Romelu Lukaku le marcó a Senegal y Nueva Zelanda (Getty Images)

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Probable alineación de Estados Unidos

Matt Freese

Alex Freeman

Chris Richard

Tim Ream

Antonee Robinson

Tyler Adams

Weston McKennie

Christian Pulisic

Malik Tillman

Sergiño Dest

Folarin Balogun

Probable alineación de Bélgica