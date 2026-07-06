En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra fue más que México y lo venció 3-2 para avanzar a los Cuartos de Final, donde lo espera Noruega. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no alcanzaron contra el doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane.
Más allá de la tristeza por la eliminación, un dato no menor quedó en evidencia en los minutos finales del partido ante los Three Lions. Y es que antes que terminara el partido, el delantero Santiago Giménez sufrió una lesión que lo dejó tendido al lado del campo de juego y no pudo volver a ingresar.
TRI— Rubén Rodríguez 👤 (@ruubenrod) July 6, 2026
Santiago Giménez presenta esguince de segundo grado
Ocho semanas fuera, afortunadamente NO hay fractura.@somos_FOX
Ahora, el periodista Rubén Rodríguez precisó qué le pasó al futbolista. Así lo manifestó el comunicador a través de un posteo que realizó en ‘X’, ex Twitter: “Santiago Giménez presenta esguince de segundo grado Ocho semanas fuera, afortunadamente NO hay fractura“.
Esto supone que el jugador podría volver a jugar a inicios de septiembre, con la temporada 2026-27 de la Serie A iniciada. El jugador no podrá ser parte de los primeros compromisos con el Milan y deberá trabajar mucho para ganarse un lugar tras el fichaje de Gonzalo Ramos.
¿Cuándo y contra quien vuelve a jugar México tras el Mundial 2026?
Tras quedar afuera del certamen internacional, el equipo tricolor volverá a la acción en septiembre en la Fecha FIFA con el inicio de la CONCACAF Nations League 2026-27. De momento los grupos no fueron sorteados por lo que el Tri espera aún conocer a sus rivales de zona.
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En síntesis
- Santiago Giménez presenta un esguince de segundo grado y no tiene fractura.
- Ocho semanas fuera estará el delantero tras lesionarse contra Inglaterra.
- Inicios de septiembre es la fecha de regreso estimada con el Milan.