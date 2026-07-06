Se conoció qué lesión sufrió el delantero mexicano en el duelo del Tri ante los Three Lions en el certamen internacional.

En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra fue más que México y lo venció 3-2 para avanzar a los Cuartos de Final, donde lo espera Noruega. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no alcanzaron contra el doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane.

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Más allá de la tristeza por la eliminación, un dato no menor quedó en evidencia en los minutos finales del partido ante los Three Lions. Y es que antes que terminara el partido, el delantero Santiago Giménez sufrió una lesión que lo dejó tendido al lado del campo de juego y no pudo volver a ingresar.

TRI



Santiago Giménez presenta esguince de segundo grado



Ocho semanas fuera, afortunadamente NO hay fractura.@somos_FOX — Rubén Rodríguez 👤 (@ruubenrod) July 6, 2026

Ahora, el periodista Rubén Rodríguez precisó qué le pasó al futbolista. Así lo manifestó el comunicador a través de un posteo que realizó en ‘X’, ex Twitter: “Santiago Giménez presenta esguince de segundo grado Ocho semanas fuera, afortunadamente NO hay fractura“.

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Esto supone que el jugador podría volver a jugar a inicios de septiembre, con la temporada 2026-27 de la Serie A iniciada. El jugador no podrá ser parte de los primeros compromisos con el Milan y deberá trabajar mucho para ganarse un lugar tras el fichaje de Gonzalo Ramos.

¿Cuándo y contra quien vuelve a jugar México tras el Mundial 2026?

Tras quedar afuera del certamen internacional, el equipo tricolor volverá a la acción en septiembre en la Fecha FIFA con el inicio de la CONCACAF Nations League 2026-27. De momento los grupos no fueron sorteados por lo que el Tri espera aún conocer a sus rivales de zona.

En síntesis

Santiago Giménez presenta un esguince de segundo grado y no tiene fractura.

presenta un esguince de segundo grado y no tiene fractura. Ocho semanas fuera estará el delantero tras lesionarse contra Inglaterra.

estará el delantero tras lesionarse contra Inglaterra. Inicios de septiembre es la fecha de regreso estimada con el Milan.