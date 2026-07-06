En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra fue más que México y lo venció 3-2 para avanzar a los Cuartos de Final, donde lo espera Noruega. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no alcanzaron contra el doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane.

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Tras el compromiso, diferentes análisis se dieron en diferentes medios y plataformas por parte de periodistas y analistas. Uno de los que habló al respecto fue el comunicador Álvaro Morales que, fiel a su estilo frontal, apuntó contra dos jugadores del Tri por la eliminación.

Que nunca se olvide: el portero de las Chivas, el Tala, comete el penal de nuestra eliminación.



Y, su compañero de equipo, el Piojo volvió a la intrascendencia de siempre. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) July 6, 2026

Así lo manifestó a través de un posteo que realizó en ‘X’, ex Twitter: “Que nunca se olvide: el portero de las Chivas, el Tala, comete el penal de nuestra eliminación. Y, su compañero de equipo, el Piojo volvió a la intrascendencia de siempre“.

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Con la publicación, muchos comentarios se sumaron algunos dándole la razón, otros sumando más nombres entre los responsables de la eliminación, y otras expresando su desacuerdo. Lo cierto es que el debate está abierto y en este caso el periodista señaló a Raúl Rangel y Roberto Alvarado.

¿Cuándo y contra quien vuelve a jugar México tras el Mundial 2026?

Tras quedar afuera del certamen internacional, el equipo tricolor volverá a la acción en septiembre en la Fecha FIFA con el inicio de la CONCACAF Nations League 2026-27. De momento los grupos no fueron sorteados por lo que el Tri espera aún conocer a sus rivales de zona.

En síntesis

Inglaterra eliminó a México tras vencerlo 3-2 en octavos del Mundial 2026.

tras vencerlo 3-2 en octavos del Mundial 2026. Álvaro Morales culpó a dos futbolistas por la derrota en la red social ‘X’.

culpó a dos futbolistas por la derrota en la red social ‘X’. Raúl Rangel y Roberto Alvarado fueron los jugadores de Chivas señalados por el periodista.