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Mundial 2026

Los 2 jugadores que culpó Álvaro Morales tras la eliminación de México en el Mundial 2026

El comunicador mexicano apuntó contra dos futbolista del Tri tras la eliminación del certamen internacional en Norteamérica.

Álvaro Morales apuntó contra dos jugadores de México tras la eliminación del Mundial 2026
© Getty ImagesÁlvaro Morales apuntó contra dos jugadores de México tras la eliminación del Mundial 2026

En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra fue más que México y lo venció 3-2 para avanzar a los Cuartos de Final, donde lo espera Noruega. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no alcanzaron contra el doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane.

Tras el compromiso, diferentes análisis se dieron en diferentes medios y plataformas por parte de periodistas y analistas. Uno de los que habló al respecto fue el comunicador Álvaro Morales que, fiel a su estilo frontal, apuntó contra dos jugadores del Tri por la eliminación.

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Así lo manifestó a través de un posteo que realizó en ‘X’, ex Twitter: “Que nunca se olvide: el portero de las Chivas, el Tala, comete el penal de nuestra eliminación. Y, su compañero de equipo, el Piojo volvió a la intrascendencia de siempre“.

Con la publicación, muchos comentarios se sumaron algunos dándole la razón, otros sumando más nombres entre los responsables de la eliminación, y otras expresando su desacuerdo. Lo cierto es que el debate está abierto y en este caso el periodista señaló a Raúl Rangel y Roberto Alvarado.

¿Cuándo y contra quien vuelve a jugar México tras el Mundial 2026?

Tras quedar afuera del certamen internacional, el equipo tricolor volverá a la acción en septiembre en la Fecha FIFA con el inicio de la CONCACAF Nations League 2026-27. De momento los grupos no fueron sorteados por lo que el Tri espera aún conocer a sus rivales de zona.

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En síntesis

  • Inglaterra eliminó a México tras vencerlo 3-2 en octavos del Mundial 2026.
  • Álvaro Morales culpó a dos futbolistas por la derrota en la red social ‘X’.
  • Raúl Rangel y Roberto Alvarado fueron los jugadores de Chivas señalados por el periodista.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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