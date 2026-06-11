Señal de VAR sin revisión de pantalla: ¿Por qué ocurre y qué significa el gesto del árbitro?

El videoarbitraje promete tener protagonismo en esta Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

En el futbol actual ya se volvió recurrente la imagen del árbitro dibujando un marco rectangular en el aire con sus dedos. Esta acción se ha vuelto el emblema del Video Assistant Referee (VAR). Sin embargo, muchos seguidores del deporte aún se preguntan qué implica exactamente este movimiento y el protocolo que impide al juez acudir de inmediato al monitor de revisión.

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Significado de la señal televisiva en el arbitraje

Cuando el VAR evalúa una jugada y se requiere pausar el encuentro, el árbitro central tiene el deber de informar a todos mediante el gesto de una pantalla. Es importante destacar que solo el juez principal y el asistente de vídeo poseen la autoridad para solicitar la revisión de una jugada, utilizando siempre los dedos índices para formar dicho rectángulo.

Esta señal sirve como una herramienta de comunicación visual para que futbolistas, cuerpos técnicos y la grada entiendan que se está procesando una revisión tecnológica. Una vez concluido el análisis, el árbitro debe repetir la señal del rectángulo justo antes de anunciar su veredicto definitivo.

¿Por qué el colegiado no revisa la pantalla inmediatamente?

El árbitro mantiene una conexión constante vía auriculares con un asistente de vídeo ubicado en una sala remota. Esta distancia entre el campo y la sala de monitores es un pilar del reglamento fijado por la International Football Association Board (IFAB).

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Mediante su sistema de audio, el principal se coordina no solo con el VAR, sino también con sus jueces de línea y el cuarto árbitro. La comunicación fluye en ambos sentidos, permitiendo que el asistente de vídeo sugiera una revisión o que el árbitro la solicite directamente.

Protocolos de la IFAB para el uso del VAR

La potestad de iniciar formalmente una revisión recae exclusivamente en el árbitro central, aunque el equipo del VAR puede recomendarla. Al final, la decisión es responsabilidad única del colegiado, ya sea basándose en el reporte verbal que recibe o tras consultar personalmente el monitor a pie de campo.

La pantalla del VAR en la final de la UEFA Champions League (Getty Images)

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La normativa de la IFAB prioriza la exactitud de las decisiones sobre la celeridad del proceso. Debido a que ciertas jugadas pueden ser sumamente enrevesadas, el reglamento no impone un límite de tiempo estricto para finalizar una revisión.

¿Cuándo es obligatorio hacer la señal del rectángulo?

El uso de la tecnología está restringido a cuatro momentos clave con el juego detenido: validación de goles, decisiones sobre penaltis, tarjetas rojas directas y errores en la identificación de jugadores. En cualquiera de estos escenarios, el árbitro debe realizar el gesto del televisor para oficializar el proceso de arbitraje por vídeo.

Tras dibujar el marco en el aire, el juez puede optar por desplazarse a la zona de revisión técnica o confiar en la información de sus colegas. Comúnmente, la resolución de la incidencia suele tomar menos de dos minutos.

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Transparencia y orden en el terreno de juego

Este gesto no es un simple formalismo. Dado que el VAR monitoriza de forma automática cada acción, no es necesario que los equipos soliciten revisiones. De hecho, el reglamento prohíbe que jugadores o entrenadores intenten presionar o interferir durante el análisis de la jugada.

La implementación de esta señal clara busca ofrecer transparencia, asegurando que todos los involucrados en el espectáculo deportivo comprendan la causa de las interrupciones y se mantenga la disciplina en el campo.

En síntesis

La IFAB fija el reglamento y prioriza la exactitud sobre la celeridad.

fija el reglamento y prioriza la exactitud sobre la celeridad. Menos de dos minutos toma comúnmente resolver una incidencia con el vídeo.

toma comúnmente resolver una incidencia con el vídeo. El árbitro central posee la potestad exclusiva de iniciar formalmente una revisión.