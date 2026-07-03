Si Argentina le gana a Cabo Verde dónde, cuándo y contra quién juega en Octavos de Final del Mundial 2026

La selección argentina se medirá este viernes ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con la misión de dejar en el camino a la gran revelación del certamen y clasificar a la próxima instancia, la que reúne a las 16 mejores selecciones del planeta.

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En ese sentido, aunque el partido ante el conjunto africano no promete un trámite sencillo por la velocidad y el orden que demostró su rival en la fase de grupos, la realidad es que los dirigidos por Lionel Scaloni parten como amplios favoritos para imponerse en el gran duelo. De confirmarse los pronósticos en el campo, los albicelestes se meterían en la ronda de octavos, fase en la que ya aguarda un contrincante definido.

¿Cuándo y dónde jugaría Argentina los Octavos de Final del Mundial 2026?

Si la Albiceleste cumple con la lógica y logra eliminar a Cabo Verde, el plantel mantendrá vivo el sueño de defender la corona y avanzará a los octavos de final del certamen internacional. En esa próxima instancia, que está pautada para desarrollarse el próximo martes 7 de julio, el rival será Egipto, seleccionado que viene de despachar a Australia en una dramática definición por penales que terminó 4-2.

Para ese hipotético e importante compromiso de la siguiente ronda, la delegación sudamericana debería trasladar su búnker hacia la sede de Atlanta. De confirmarse su pasaje este viernes, de Argentina dependerá ajustar los detalles futbolísticos necesarios para consolidarse definitivamente de cara a las instancias decisivas, sabiendo que el camino que restaría por delante sería igual o más complejo que el presente.

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En síntesis