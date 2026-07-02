Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, marcó la desventaja que tendrá contra México en el Mundial 2026

El entrenador alemán destacó la particularidad que tendrá el encuentro que se llevará a cabo en la altura de la Ciudad de México.

El director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, puso la lupa sobre el factor geográfico y lanzó una fuerte advertencia de cara al choque ante México por los octavos de final del Mundial 2026. La delegación británica sabe que se mete en territorio hostil no solo por el apoyo de la afición local, sino por las condiciones climáticas que encontrarán en la capital mexicana.

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La preocupación del entrenador europeo surgió este miércoles por la noche, justo después de sellar la clasificación con un ajustado triunfo por 2-1 sobre Congo en los dieciseisavos de final. Sin rodeos, el germano apuntó contra el exigente calendario del torneo, remarcando que el veloz cambio de sede le impide a sus futbolistas realizar una aclimatación adecuada para competir al máximo nivel.

La opinión de Tuchel sobre la altura de Ciudad de México

En rueda de prensa, el estratega no ocultó su fastidio con respecto a la logística: “No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días. Será una gran desventaja para nosotros, pero estamos listos para el desafío… Y seguro habrá más obstáculos”.

El local, por su parte, llega con la ventaja de conocer a la perfección las complejidades del terreno y buscará asfixiar a su rival desde el pitazo inicial. En contrapartida, los Tres Leones deberán dosificar las energías y modificar su habitual propuesta de alta presión constante para evitar un desgaste prematuro que pueda costarles la eliminación directa del certamen.

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Tomas Tuchel y sus dirigidos buscan los cuartos de final del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

El trascendental partido se disputará este domingo a las 18:00 horas del Centro de México en el Estadio Azteca, escenario histórico que lucirá un lleno absoluto. Las autoridades confirmaron que el ganador de este cruce de octavos de final avanzará a la ronda de los mejores ocho, donde tendrá que medir fuerzas ante el vencedor de la llave entre Brasil y Noruega.

En síntesis

Preocupación por la altitud: El director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel , advirtió que los 2,240 metros de altura de la Ciudad de México serán una gran desventaja física para su equipo, ya que el calendario del torneo les impide realizar una aclimatación adecuada.

El director técnico de Inglaterra, , advirtió que los 2,240 metros de altura de la Ciudad de México serán una gran desventaja física para su equipo, ya que el calendario del torneo les impide realizar una aclimatación adecuada. Clasificación ajustada: Los Tres Leones sellaron su boleto a los octavos de final tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en la ronda previa de dieciseisavos de final.

Los Tres Leones sellaron su boleto a los octavos de final tras vencer en la ronda previa de dieciseisavos de final. Cita en el Azteca: El compromiso ante la Selección Mexicana se disputará este domingo a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Azteca; el ganador de esta llave se medirá en cuartos de final ante el vencedor del cruce entre Brasil y Noruega.