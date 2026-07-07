A medida que progresa el Mundial 2026 y cada una de sus instancias, los partidos se vuelven más cerrados y baja el promedio de goles y situaciones de los equipos. Se vienen los cuartos de final y se equiparará todo, con selecciones que irán al frente pero a la vez no arriesgarán por demás a causa del miedo a perder y quedar eliminados.

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En este contexto, los ocho equipos que se clasificaron a esta nueva fase de la Copa del Mundo cerrarán filas y evitarán encajar goles que puedan sentenciar su futuro. Para ello, la FIFA estableció los criterios de desempate en caso de igualdad en los noventa minutos, para cada uno de los encuentros que se disputarán en cuartos de final.

Con vistas a esta ronda de choques mano a mano, la organización decidió que se continúe tal y como se vienen resolviendo los compromisos a lo largo del Mundial 2026. El primer parámetro para definir al ganador será el tiempo extra de treinta minutos, con dos etapas de quince minutos cada una y un entretiempo de cinco, sin el “cooling break”.

La reglamentación de la cita mundialista apunta a que, de no desempatarse el resultado del partido en los 120 minutos, ahí sí el segundo factor diferencial será la tanda de penales. Contemplando la posibilidad de que varios encuentros se extiendan más tiempo de lo pensado, se programó un único juego por día para evitar que se superpongan.

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Marruecos, uno de los que superó los penales [Foto: Getty]

En lo que va del Mundial 2026, un único partido se ha definido en el alargue: fue el triunfo de Bélgica ante Senegal en los dieciseisavos de final, con un gol a los 120′ para el 3-2. El resto de los encuentros de carácter eliminatorio de esta edición del torneo han entregado al vencedor o durante los noventa minutos o en la pena máxima de la normativa.

Hasta la previa de estos cuartos de final, cuatro partidos se han definido desde los doce pasos. El primero fue Paraguay, que eliminó a Alemania por esa vía. Luego, Marruecos dejó en el camino a Países Bajos también por penales. Después, Egipto lo hizo con Australia también en dieciseisavos. Finalmente, Suiza echó a Colombia en penales por octavos de final del Mundial 2026.