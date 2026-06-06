Tras la expulsión sufrida vs. Chile: ¿Rafael Leao puede jugar el Mundial 2026?

A días del inicio del Mundial 2026, se están llevando a cabo una serie de encuentros amistosos que le permiten a los seleccionados ultimar detalles de cara al inicio de la competencia. En ese sentido, este sábado se enfrentaron Portugal y Chile en Lisboa, pero el encuentro terminó pasando a un segundo plano tras el insólito momento que vivió Rafael Leao con una expulsión que puede costarle caro.

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Mientras Portugal intentaba tener una jornada tranquila, juntar pases y llegar con peligro a la portería rival, Chile no estaba de acuerdo con el papel secundario que le tocaba en la fiesta, por lo que comenzó a poner pierna fuerte de manera innecesaria, hecho que caldeó los ánimos de los europeos que no se quedaron de brazos cruzados.

Así fue la pelea que protagonizó Rafael Leao en el amistoso vs. Chile

En una jugada completamente aislada cerca del final de la primera mitad, Joao Cancelo terminó enredado con Iván Román tras la disputa del balón. Enseguida, comenzaron a los empujones y más protagonistas llegaron al conflicto que terminó dejando frente a frente a Leao y al mencionado jugador chileno, quien cayó al suelo acusando un golpe en el rostro.

¡SE PICÓ TODO EN EL AMISTOSO ENTRE PORTUGAL Y CHILE!



🟥 Por esto, fueron expulsados Rafael Leao e Iván Román



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Sin mediar mayores palabras una vez que reinó la calma, el árbitro Luca Zufferli decidió expulsar a ambos futbolistas con roja directa. ¿Cómo afecta esto a Leao de cara al Mundial? Al momento de conocerse la sanción se va a definir su futuro. Portugal tiene un amistoso más ante Nigeria el próximo 10 de junio y sería suficiente para que el extremo cumpla con el habitual partido de suspensión, pero existe la posibilidad de que reciba una sanción mayor.

Al tratarse de una expulsión por tirarle un manotazo/golpe directo a Iván Román, la Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluará de oficio las imágenes y el acta del árbitro italiano. Si el comité considera que la agresión amerita más de un partido de suspensión (lo cual es muy común en casos de agresión física directa, donde suelen darse entre 2 y 3 fechas), las jornadas de sanción restantes se trasladarán consecutivamente al torneo oficial.

Finalmente, el complemento llegó con los goles que Portugal no pudo encontrar en esa primera mitad y abrió el marcador con comodidad. El resultado final terminó siendo 2-1 a favor de los lusos que se despidieron de su público y ya se alistan para el debut en la gran cita del futbol.

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Portugal comparte el Grupo K del Mundial junto a Colombia, Congo y Uzbekistán, siendo el máximo favorito de esa zona. El equipo comandado por Roberto Martínez es uno de los candidatos a llegar lejos en la competencia, por lo que se espera que las instancias iniciales no presenten mayores complicaciones en sus aspiraciones de campeonar.

En síntesis