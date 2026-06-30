Gil Mora estuvo a punto de abrir el marcador y colgar uno de los mejores goles para México.

Gilberto Mora fue uno de los jugadores que fue ovacionado en el Estadio Ciudad de México cuando dieron las alineaciones, por lo que inició el encuentro muy motivado y dando algunas propuestas para conseguir el primer gol, pero en la primera oportunidad que tuvo lanzó el balón a la portería de Hernán Galindez y se quedó a nada de anotar.

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El golazo que se pierde Gil Mora

Fue al minuto 15 cuando el futbolista de los Xolos de Tijuana estaba en la banda izquierda y al verse solo sin compañeros a los cuales poder centrar, decidió probar con la pierna derecha, pero el balón se fue muy cerca del arco, perdiéndose así el primer tanto de la escuadra nacional, pero más tarde llegó Julián Quiñones para abrir el marcador.

¡MORITA ESTÁ EN PLAN GRANDE! ¡IBA A HACER UN GOLAZOOOO!🔥🔥



¡Se caía el estadio si metía esa!



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En síntesis

El atacante Julián Quiñones anotó el primer gol del partido para abrir el marcador oficial.

anotó el primer gol del partido para abrir el marcador oficial. El futbolista Gilberto Mora falló una oportunidad clara de gol durante el minuto 15.

falló una oportunidad clara de gol durante el minuto 15. El portero Hernán Galíndez defendió la portería de Ecuador ante el remate de Mora.