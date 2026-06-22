El capitán de la Albiceleste no le acertó a la portería en la pena máxima del partido correspondiente a la Jornada 2 del Grupo J.

Lionel Messi desperdició una chance inmejorable de adelantar a la Selección Argentina en el partido ante Austria por la Jornada 2 del Grupo J del Mundial 2026. La Albiceleste obtuvo un penal antes de los 10 minutos por una infracción sobre Lautaro Martínez en el área, pero el ’10’ disparó afuera.

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El máximo ganador del Balón de Oro realizó una caminata lenta hacia el balón para esperar algún indicio del portero austriaco. Sin embargo, Schlager lo aguantó hasta último momento y Messi terminó pateando desviado. Fue el primer penal que ejecutó en esta Copa del Mundo.

¡MESSI FALLÓ EL PENAL! ¡MESSI LA MANDÓ POR UN COSTADO! 😨



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De esta manera, Lionel no pudo marcar su cuarto tanto para quedar en lo más alto de la tabla de goleo. Sin embargo, es un hecho que tendrá más oportunidades durante el encuentro para cobrarse revancha.

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Tabla de goleo del Mundial 2026