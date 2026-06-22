¿Dónde y en qué estadio juegan Argentina vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026?

El vigente campeón de la Copa del Mundo hace su segunda presentación tras la goleada sobre Argelia en el estreno.

La Selección Argentina enfrenta a Austria por la Jornada 2 del Grupo J del Mundial 2026. La Albiceleste tuvo un inmejorable estreno ante Argelia y ahora va en busca de otra victoria para asegurar su clasificación a los 16avos de final del certamen.

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¿En qué estadio se juega Argentina vs. Austria?

El escenario elegido para el choque entre Argentina y Austria es el AT&T Stadium, oficialmente ‘Estadio Dallas‘ durante la Copa del Mundo 2026 por motivos comerciales. Este gigantesco estadio con capacidad para más de 70 mil personas es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

La Albiceleste no solo enfrentará a Austria aquí, sino que también lo hará ante Jordania en la tercera fecha. Este recinto albergará desde las 11:00 hs (CDMX) el tercero de los nueve partidos que le fueron asignados en la presente cita mundialista.

Características del estadio Dallas

Capacidad : 70.649 espectadores.

: 70.649 espectadores. Ubicación : 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos.

: 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos. Tipo de césped : natural para la Copa del Mundo.

: natural para la Copa del Mundo. Equipos que juegan de local aquí : Dallas Cowboys (NFL).

: Dallas Cowboys (NFL). Año de inauguración: 2009.

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Todos los estadios del Mundial 2026 (Foto: FIFA)

Los 9 partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Dallas

Países Bajos 2-2 Japón | Fase de grupos | 14 de junio

| Fase de grupos | 14 de junio Inglaterra 4-2 Croacia | Fase de grupos | 17 de junio

| Fase de grupos | 17 de junio Argentina vs. Austria | Fase de grupos | 22 de junio

| Fase de grupos | 22 de junio Japón vs. Suecia | Fase de grupos | 25 de junio

| Fase de grupos | 25 de junio Jordania vs. Argentina | Fase de grupos | 27 de junio

| Fase de grupos | 27 de junio Partido de Dieciseisavos de final | 30 de junio

| 30 de junio Partido de Dieciseisavos de final | 3 de julio

| 3 de julio Partido de octavos de final | 6 de julio

| 6 de julio Partido de Semifinales | 14 de julio

Inglaterra vs. Croacia se jugó en el Estadio Dallas (Getty Images)