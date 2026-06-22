¿Dónde y en qué estadio juegan Argentina vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026?

La Selección Argentina enfrenta a Austria por la Jornada 2 del Grupo J del Mundial 2026. La Albiceleste tuvo un inmejorable estreno ante Argelia y ahora va en busca de otra victoria para asegurar su clasificación a los 16avos de final del certamen.
¿En qué estadio se juega Argentina vs. Austria?
El escenario elegido para el choque entre Argentina y Austria es el AT&T Stadium, oficialmente ‘Estadio Dallas‘ durante la Copa del Mundo 2026 por motivos comerciales. Este gigantesco estadio con capacidad para más de 70 mil personas es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.
La Albiceleste no solo enfrentará a Austria aquí, sino que también lo hará ante Jordania en la tercera fecha. Este recinto albergará desde las 11:00 hs (CDMX) el tercero de los nueve partidos que le fueron asignados en la presente cita mundialista.
Características del estadio Dallas
- Capacidad: 70.649 espectadores.
- Ubicación: 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos.
- Tipo de césped: natural para la Copa del Mundo.
- Equipos que juegan de local aquí: Dallas Cowboys (NFL).
- Año de inauguración: 2009.
Todos los estadios del Mundial 2026 (Foto: FIFA)
Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026: TV y streaming online
Los 9 partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Dallas
- Países Bajos 2-2 Japón | Fase de grupos | 14 de junio
- Inglaterra 4-2 Croacia | Fase de grupos | 17 de junio
- Argentina vs. Austria | Fase de grupos | 22 de junio
- Japón vs. Suecia | Fase de grupos | 25 de junio
- Jordania vs. Argentina | Fase de grupos | 27 de junio
- Partido de Dieciseisavos de final | 30 de junio
- Partido de Dieciseisavos de final | 3 de julio
- Partido de octavos de final | 6 de julio
- Partido de Semifinales | 14 de julio
Inglaterra vs. Croacia se jugó en el Estadio Dallas (Getty Images)